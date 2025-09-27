Kirándulóidő lesz hétvégén, de záporok előfordulhatnak

A szombati előrejelzések szerint felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet hosszabb időre a nap. Esőre kevés helyen kell számítani, igazi kirándulóidő várható. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A HungaroMet tájékoztatása szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap általában sok lesz a felhő, de néhány órára azért kisüt a nap, egyes országrészekben viszont borongósabb idő ígérkezik. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.

