HungaroMet Zrtnapos időidőjárásjelentés

Kirándulóidő lesz hétvégén, de záporok előfordulhatnak

Alapvetően felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet hosszabb időre a nap. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék szombaton – tájékoztatott a HungaroMet.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet2025. 09. 27. 6:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombati előrejelzések szerint felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet hosszabb időre a nap. Esőre kevés helyen kell számítani, igazi kirándulóidő várható. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A HungaroMet tájékoztatása szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap általában sok lesz a felhő, de néhány órára azért kisüt a nap, egyes országrészekben viszont borongósabb idő ígérkezik. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu