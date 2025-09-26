Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

FideszKocsis Mátétitkosszolgálat

Kocsis Máté: Ezt brutálisan meg kell torolni! + videó

A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a magyar államszervezet ellen megtervezett példátlan támadást a legbrutálisabban kell megtorolni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 26. 8:37
Történt valami olyan most Magyarországon, amely egy külföldi titkosszolgálati érintettséggel jött lére, amely folyamatban beazonosíthatók a szereplők, és amely folyamatnak a legvégén egy Hősök terei tüntetésbe torkollóan akartak tulajdonképpen egy olyan társadalmi feszültséget szítani, mindezt a megbékélés és a közbeszéd tiztaságának jegyében, amire nagyon régen nem volt példa – mondta a Harcosok órájában a Fidesz frakcióvezetője. Erről most egy rövid videót is közzétett közösségi oldalán.

Kocsis Máté hangsúlyozta: ez egy olyan példátlan és olyan jól megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, a magyar kormány, a rendőrség lejáratására irányulóan, a titkosszolgálatok lejáratására irányulóan, amit a lebrutálisabban kell megtorolni.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja a Harcosok órája extrában az államellenes szervezkedéssé terebélyesedett Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán mondta el véleményét.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


