Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Kocsis Máté: „Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől” – Majka áldozatpózba vágta magát a Bindzsisztán-botrány után
MajkaKocsis MátéSváby András

Kocsis Máté: „Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől” – Majka áldozatpózba vágta magát a Bindzsisztán-botrány után

A Fidesz frakcióvezetője szerint felháborító, hogy a miniszterelnök lelövését imitáló performansz ügyében Majka és Sváby András képesek voltak az elkövetőt áldozatként beállítani. Kocsis Máté úgy fogalmazott: „Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni.”

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:57
Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)
Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől

 – jelentette ki Kocsis Máté a Hír TV Monitor című műsorában, miután Majoros Péter Majka Sváby András műsorában próbálta magyarázni a „Bindzsisztán-balhét”. A rapper azzal védekezett, hogy egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövését imitálták, nem létező fegyverrel.

Kocsis szerint Majka ezzel áldozatpózba helyezte magát, holott egyértelmű, hogy a performansz párhuzamot von Orbán Viktor miniszterelnökkel. A politikus élesen bírálta Sváby Andrást is: 

Sváby András a nemzetközi hírű propagandistája kis hazánknak.

A frakcióvezető hozzátette: „Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni […] ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat.”


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.