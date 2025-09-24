Kocsis Máté: „Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől” – Majka áldozatpózba vágta magát a Bindzsisztán-botrány után

Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől

– jelentette ki Kocsis Máté a Hír TV Monitor című műsorában, miután Majoros Péter Majka Sváby András műsorában próbálta magyarázni a „Bindzsisztán-balhét”. A rapper azzal védekezett, hogy egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövését imitálták, nem létező fegyverrel.

Kocsis szerint Majka ezzel áldozatpózba helyezte magát, holott egyértelmű, hogy a performansz párhuzamot von Orbán Viktor miniszterelnökkel. A politikus élesen bírálta Sváby Andrást is:

Sváby András a nemzetközi hírű propagandistája kis hazánknak.

A frakcióvezető hozzátette: „Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni […] ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat.”