Kolléganője vágta le a kötélről a fiatal színésznőt, aki megpróbált öngyilkos lenni

Az Origo információi szerint kis híján belehalt egy öngyilkossági kísérletbe Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője.

Tragédia: öngyilkos akart lenni Koós Boglárka (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Az esetre szerdán derült fény, Koós ugyanis nem jelent meg a munkahelyén, ezért megkérték az egyik kolléganőjét, a közelében lakó Hartai Petrát, hogy nézzen rá, mi lehet vele. Ő talált rá a színésznőre.

Úgy tudják, Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Hartai Petra volt az, aki levágta a kötélről.

Az Origo értesülése szerint a fiatal hölgy kómában van, a pontos állapotáról egyelőre keveset tudni, ám információink szerint továbbra is életveszélyben van. Úgy tudjuk: az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét. Kerestük a rendőrséget és a kórházat is az ügyben. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet

Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban

Nemcsak a színpadon alakított remekül, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Borítókép: A Budaörsi Latinovits Színház (Forrás: Facebook)