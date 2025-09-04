Koós Boglárkaöngyilkosságikísérlet

Kolléganője vágta le a kötélről a fiatal színésznőt, aki megpróbált öngyilkos lenni

Súlyos állapotban fekszik kórházban Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője, miután öngyilkosságot kísérelt meg – értesült az Origo. A 27 éves művésznőt kolléganője, Hartai Petra találta meg budapesti albérletében, és ő vágta le a kötélről. A színésznőt jelenleg életveszélyes állapotban, kómában ápolják az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origo információi szerint kis híján belehalt egy öngyilkossági kísérletbe Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője.

Tragédia: öngyilkos akart lenni Koós Boglárka (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Az esetre szerdán derült fény, Koós ugyanis nem jelent meg a munkahelyén, ezért megkérték az egyik kolléganőjét, a közelében lakó Hartai Petrát, hogy nézzen rá, mi lehet vele. Ő talált rá a színésznőre.

Úgy tudják, Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Hartai Petra volt az, aki levágta a kötélről. 

Az Origo értesülése szerint a fiatal hölgy kómában van, a pontos állapotáról egyelőre keveset tudni, ám információink szerint továbbra is életveszélyben van. Úgy tudjuk: az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét. Kerestük a rendőrséget és a kórházat is az ügyben. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

 

Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet

Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll: 

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban

Nemcsak a színpadon alakított remekül, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is. 

Borítókép: A Budaörsi Latinovits Színház (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.