Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Karácsony GergelyKőrösi KoppányBudapestfővárosi önkormányzat

Legitim a vita a szolidaritási hozzájárulásról, de ennek a parlamentben van a helye, nem a bíróságon

A fejlesztéspolitikai szakértő szerint Karácsony Gergely nem mond igazat, amikor azt állítja, alkotmányellenes a szolidaritási hozzájárulás.

Gábor Márton
2025. 09. 10. 5:17
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
– Nem tudom, hogy pontosan mit szeretne Karácsony Gergely, de a szolidaritási hozzájárulásról a költségvetési törvény rendelkezik minden évben. Vagyis évről évre az Országgyűlés törvényben állapítja meg, a szolidaritási hozzájárulás számításának az alapjait – mondta el lapunknak Kőrösi Koppány. Kiemelte, a szolidaritási hozzájárulás kapcsán is legitim a vita. 

– Az erről szóló politikai vitának azonban parlamentben van a helye, ahol a főpolgármester párttársai is ülnek. A szakmai vita is érdekes lehet. De egyiknek sem a bíróság a terepe – mondta el a Budapest Műhely alapítója. Kiemelte, a fővárosi önkormányzatnak mindössze annyi dolga lenne ebben a helyzetben, hogy betartsa a törvényi előírásokat. 

– Az önkormányzati törvény világosan rendelkezik. Elmondja, hogy mik a kötelezően ellátandó feladatai egy önkormányzatnak, amelyekre forrásait elsősorban el kell költenie. Ilyen kötelezően ellátandó feladat, közszolgáltatás, a tömegközlekedés biztosítása Budapesten – jelentette ki a tömegközlekedés tervezett leállításával kapcsolatban Kőrösi Koppány. Megjegyezte, álságos megközelítés, hogy Budapest azért van rossz helyzetben, mert a kormány elvonja a forrásait. 

– Budapest forrásai sokkal nagyobb mértékben bővültek, mint amekkora mértékben bővültek a kötelezettségei. Az, amire nem tudjuk a választ, hogy mitől nőtt 73 százalékkal a főváros kiadási oldala. A BKK 50 milliárdos mínuszban van, a fővárosi önkormányzat számlája 70 milliárdos mínuszban van, tehát nagyjából 120 milliárd forintnyi adóssággal küzd Budapest, miközben a bevételei megsokszorozódtak – zárta a beszélgetést a fejlesztéspolitikai szakértő.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, tegnap a Fővárosi Törvényszék megerősítette a bíróság korábbi álláspontját, miszerint a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, és az Alkotmánybírósághoz fordult – mondta el Karácsony Gergely főpolgármester a Városházán tartott sajtótájékoztatón. A politikus kiemelte, álláspontja szerint a szolidaritási hozzájárulás minden formája törvénytelen. Emlékezetes, a 2022-es választás után még a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK próbálkozott ezzel, hogy törvénytelennek próbálta beállítani a kormányt, és mindent, amit tesz.  

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

