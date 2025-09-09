Karácsony újramelegítette Gyurcsányék régi receptjét, szerinte törvénytelen a szolidaritási hozzájárulás

Tegnap a Fővárosi Törvényszék megerősítette a bíróság korábbi álláspontját, miszerint a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, és az Alkotmánybírósághoz fordult – mondta el Karácsony Gergely főpolgármester egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón. A politikus kiemelte, álláspontja szerint a szolidaritási hozzájárulás minden formája törvénytelen. Emlékezetes, a 2022-es választás után még a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK próbálkozott ezzel, hogy törvénytelennek próbálta beállítani a kormányt, és mindent, amit tesz.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A szolidaritási hozzájárulás nem egy adó, hanem egy újraelosztás

– jelentette ki a főpolgármester. Kiemelte, a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének befizetése esetén a főváros nem tudná teljesíteni azokat a feladatokat, amelyeket a törvény rábízott.