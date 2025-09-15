Nagy razzia kezdődik az utakon

Az elmúlt tizenöt évben jelentősen csökkent a közlekedési balesetek száma, a legnagyobb mértékben a halálos kimenetelű baleseteké esett vissza – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) és a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) által szervezett Biztonság hete rendezvénysorozat nyitó sajtótájékoztatóján hozzátette: az elmúlt ötven évben a biztonsági öv használata egymillió ember életét mentette meg.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A nyáron életbe lépett jogszabályrendelet óta a járművezető objektív felelőssége lett a biztonsági övek használata

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az elmúlt másfél évtizedben az ehhez hasonló jogszabálymódosításoknak köszönthetően csökkent a közúti balesetek, ezen belül a sérüléssel járó közúti balesetek száma, és szintén csökkent a halálos közlekedési balesetek száma is.

A cél az, hogy a statisztika tovább javuljon

– jelentette ki Rétvári Bence.

Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK-OBB főtitkára elmondta:

A sofőrök 80 százaléka csatolja be az övet, a mellette ülők 90 százaléka, a hátul ülők közül azonban 10 emberből csak hét.

Reményeik szerint az objektív felelősség bevezetésével ez az arány javulni fog – tette hozzá.

Kép: MTI

A rendőr alezredes szerint a biztonsági öv használatával kapcsolatban sok „kifogás” érkezik, azonban, mint mondta, fontos megérteni, hogy annak használata súlyos, életveszélyes sérülésektől védi meg az utazókat.

Berzai Zsolt a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy idén kitelepülnek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett egyetemi napokra is, ahol a fiatalok oktatása a cél. Idén a program kapcsolódik az Európai mobilitási hét rendezvényeihez is, illetve az Európai Közlekedésirendészeti Szervek Hálózata által megtartott Roadpol akcióhoz, amely kapcsán a rendőrök

szeptember 16. és szeptember 22. között fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak.

Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke azt mondta, feladatuk felhívni a lakosság figyelmét a megelőzhető tűzesetekre. Igyekeznek felhívni a figyelmet a közlekedésben megjelenő technológiai változásokra, újabb műszaki megoldásokra, amelyek akár tüzet is okozhatnak. Ide tartoznak az akkumulátoros autók, azok megfelelő, szakszerű töltése.