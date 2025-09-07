Kocsis MátéKármán AndrásMagyar Péter

Külföldről fizetett pénzember lett Magyar Péter gazdasági szakértője Kötcsén

Az IMF hazazavarása miatti nézetkülönbségek miatt távozott korábban a kormányzatból.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 13:38
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy 

Kármán rövid ideig volt államtitkár 2010 után,

 az áthidalhatatlan nézetkülönbségek miatt hamar távozott. Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

„Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt. Valljuk be, 

nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!

 Magyar Péter ma tehát két új szakértőt nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert, és egy Varga Judit-imitátort. Gratulálunk!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

