Kapu TiborMagyar PostaHUNOR Magyar Űrhajós Program

Különleges ajándékkal lepte meg a Magyar Posta Kapu Tibort

A magyar űrhajós, és a Hunor program tiszteletére tematikus bélyeget bocsát ki a Magyar Posta.

Gábor Márton
2025. 09. 03. 11:28
Megtisztelő a lehetőség, hogy egy különleges bélyeg formájában is megörökíthetjük a magyar űrhajózás újabb mérföldkövét – mondta el az emlékbélyeg ünnepélyes kibocsátása kapcsán összehívott sajtótájékoztatón Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Kiemelte, 

a Hunor program részeként éveket tudtunk előrelépni a magyar űrkutatás terén. A program emellett lehetőséget teremtett arra, hogy a fiatalok körében is megkezdődjön az utánpótlás kinevelése.

Kapu Tibor kutatóűrhajós az eseményen elmondta, 

a világ folyamatosan változik, és csak akkor tudunk benne helytállni, ha mi is folyamatosan változunk bele. 

Az űrhajós hozzátette, a Hunor program eredményeként egy ország vált büszkévé, miközben a kutatók éjt nappallá téve dolgozta és dolgoznak az űrben elvégzett sikeres kutatások kiértékelésén.

A Hunor program nemzetegyesítő ereje az, amit ez a most kiadott bélyeg is bemutat 

– emelte ki Kapu Tibor. 

Láng Géza, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója az emlékbélyeg kiadásán elmondta, 

a Magyar Posta a most kiadott az emlékbélyeggel szeretne emléket állítani ennek a történelmi eredménynek.

Mint ismert, az Axiom–4-küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint hatvan kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. 

Kapu Tibor még július 15-én érte el a földet a Csendes-óceánon, Kalifornia partjainál. 

Ezt követően augusztus 8-ig tartott az űrhajós rehabilitációjának aktív szakasza. A folyamatot a Semmelweis Egyetem szakemberei személyesen követték. A kutatóűrhajós augusztus 18-án tért haza Magyarországra.

