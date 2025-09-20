Lázár János: Az öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem

„Szabó Zsolt rendőrkapitánnyal csupán néhány alkalommal találkoztunk. Nem ismertem jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolatom. Így konfliktusom sem. A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek.

Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember.

Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig” – írta közösségi oldalán Lázár János.

A miniszter, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, hogy Szabó Zsolt halálhíre megrendítette és felkavarta.

„Az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem. Nyugodjon békében, kapitány úr!” – fogalmazott Lázár János.

Korábban megírtuk, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken este közölte: tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vezetője.

A gyászhírre azonnal lecsapott a település polgármestere, Márki-Zay Péter a tragikus hír bejelentése óta már legalább hat bejegyzésben ragozta a történteket, és mindig arra jutott, hogy a rendőrkapitány haláláról tulajdonképpen a kormány tehet.

Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is sietett megszólalni az ügyben.

A Tisza Párt elnöke egy mondatban nyilvánított részvétet, további tizenvalahányban pedig propagandistázott és uszított.

Szavaiból az tűnik ki, neki is fontosabb a valódi részvétnyilvánításnál az, hogy tovább hergelje szimpatizánsait.