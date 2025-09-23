Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Lázár János minisztermentelmi jogMagyar Péter

Lázár János is megszólalt Magyar Péter mentelmi ügyéről

„Mehet a botrány, repülhetnek a telefonok a Dunába!”

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 19:21
„Szégyen, gyalázat, Brüsszel védi Brüsszel emberét! Az Európai Parlament mentelmi jogi bizottsága úgy véli, hogy nem indokolt Magyar Péter védettségének a felfüggesztése” – írta Lázár János a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a mai mentelmi döntésről. A miniszter rámutatott: „Mehet a buli, mehet a botrány, repülhetnek a telefonok a Dunába! Nekem úgy tűnik, hogy Brüsszel kiszolgálóit szinte soha nem adják ki a hatóságoknak!”

Mint ismert, ma politikai paktum köttetett: Magyar Péter mentelmi jogát nem adta ki az illetékes brüsszeli bizottság a magyar ügyészségnek. Az ellenzéki Tisza Párt vezetője a kampányban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt hatalomra kerülve el is törölné azt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a döntés után rámutatott: Magyar Pétert a mentelmi jogával tartják sakkban, cserébe minden brüsszeli tervet támogat: adóemeléseket, migrációs paktumot, háborús politikát. Egyre nyilvánvalóbb, hogy függő viszonyban van a brüsszeli elittől. 


