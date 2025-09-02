szolidaritási adóLázár Jánosszolidaritási hozzájárulás

Olyat javasol Lázár János, ami az önkormányzatoknak és a közlekedőknek is kedvez + videó

Karácsony Gergely rendszeres bűnbakja, a szolidaritási adó változhat.

2025. 09. 02. 14:35
A szolidaritási adóból akár még az idén, – de 2026-tól mindenféleképpen – azt az összeget részben vagy egészben leírhatná egy települési önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ – kezdeményezte Lázár János a miniszterelnöknél és a miniszterelnökséget vezető miniszternél, illetve a gazdasági miniszternél is. Az építési és közlekedési miniszter minderről a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be.

Budapest, 2025. szeptember 1. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2025.szeptember 1-jén.
Ez az intézkedés az összes szolidaritási adóra kötelezett önkormányzatot érintené, köztük Budapestet is. 

Lázár János azt javasolja, hogy húsz százalékot legalább írhassanak le a szolidaritási adóból az önkormányzatok, akik igazoltan ezt az összeget önkormányzati vagy állami tulajdonú út építésére költik el. A miniszter azt szeretné, ha ennek a rendszernek a kiépítését már 2025-ben megkezdené az állam.

Nyilvánvaló, hogy itt költségvetési, önkormányzati szempontok fölmerülnek – mondta Lázár János, aki jelezte, az ő szempontja: az út. A miniszter azt is tisztázta, hogy jelentős pénzügyi beavatkozás nélkül nem lesz Magyarországon belterületi, állami vagy önkormányzati útépítés.

Ezért javaslom azt, hogy a szolidaritási adóból tegyünk egy kompromisszumos javaslatot az önkormányzatoknak, tegyünk egy gesztust az önkormányzatoknak, és legalább húsz százalékot hagyjunk ott, írhassák ezt jóvá a szolidaritási adóból, ha és amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonú út fejlesztésére fordítják

– emelte ki Lázár János.

Lázár János

1
2
3
4
5
6
7
8

