Olyat javasol Lázár János, ami az önkormányzatoknak és a közlekedőknek is kedvez + videó

A szolidaritási adóból akár még az idén, – de 2026-tól mindenféleképpen – azt az összeget részben vagy egészben leírhatná egy települési önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ – kezdeményezte Lázár János a miniszterelnöknél és a miniszterelnökséget vezető miniszternél, illetve a gazdasági miniszternél is. Az építési és közlekedési miniszter minderről a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ez az intézkedés az összes szolidaritási adóra kötelezett önkormányzatot érintené, köztük Budapestet is.

Lázár János azt javasolja, hogy húsz százalékot legalább írhassanak le a szolidaritási adóból az önkormányzatok, akik igazoltan ezt az összeget önkormányzati vagy állami tulajdonú út építésére költik el. A miniszter azt szeretné, ha ennek a rendszernek a kiépítését már 2025-ben megkezdené az állam.

Nyilvánvaló, hogy itt költségvetési, önkormányzati szempontok fölmerülnek – mondta Lázár János, aki jelezte, az ő szempontja: az út. A miniszter azt is tisztázta, hogy jelentős pénzügyi beavatkozás nélkül nem lesz Magyarországon belterületi, állami vagy önkormányzati útépítés.

Ezért javaslom azt, hogy a szolidaritási adóból tegyünk egy kompromisszumos javaslatot az önkormányzatoknak, tegyünk egy gesztust az önkormányzatoknak, és legalább húsz százalékot hagyjunk ott, írhassák ezt jóvá a szolidaritási adóból, ha és amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonú út fejlesztésére fordítják

– emelte ki Lázár János.