Charlie Kirk sorsát ígérték a tiszások Lázár Jánosnak, nyomozást indíthat a rendőrség

A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „alkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.

Az egyik felirat így nézett ki: „LJ = CKirk” (azaz Lázár János = Charlie Kirk), amely egyértelmű utalás arra, hogy az ellenzéki szimpatizánsok Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a Márki-Zay Péter által szervezett összejövetel körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.