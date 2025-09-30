Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

Charlie Kirk sorsát ígérték a tiszások Lázár Jánosnak, nyomozást indíthat a rendőrség

Nyomozást indíthat a rendőrség azután, hogy sajtóhírek szerint Márki-Zay Péter tiszás támogatói Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk sorsát ígérték, illetve nyíltan akasztással fenyegették politikai ellenfeleiket.

Munkatársunktól
2025. 09. 30. 13:55
Fotó: Polyak Attila
Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség a Lázár Jánost a tiszás szimpatizánsok által ért fenyegetéseket – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben Tényi István tett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt feljelentést. A feljelentéskiegészítés azt jelenti, hogy további adatokat gyűjt még a hatóság, legkésőbb harminc nap múlva pedig dönteni kell a nyomozás elrendeléséről vagy a feljelentés elutasításáról.

Hungarian opposition leader and candidate for Prime Minister Peter Marki-Zay talks with journalists in front of a polling station located in a local school in Hodmezovasarhely, Hungary, about 200 km southeast from Budapest on April 3, 2022 during general elections. Long-time nationalist Hungarian Prime Minister Viktor Orban faces a united opposition for the first time as he goes head-to-head in general elections against conservative politician Peter Marki-Zay. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Márki-Zay Péter. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila 

A sajtóban napokkal ezelőtt jelent meg a hír, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyet ahhoz a batidai vendégházhoz vezető úton szerveztek meg, amely Lázár János miniszterhez is köthető.

 

 

A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „alkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.

Az egyik felirat így nézett ki: „LJ = CKirk” (azaz Lázár János = Charlie Kirk), amely egyértelmű utalás arra, hogy az ellenzéki szimpatizánsok Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a Márki-Zay Péter által szervezett összejövetel körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.

               
       
       
       

