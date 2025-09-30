Charlie Kirk sorsát ígérték a tiszások Lázár Jánosnak, nyomozást indíthat a rendőrség

Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség a Lázár Jánost a tiszás szimpatizánsok által ért fenyegetéseket – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben Tényi István tett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt feljelentést. A feljelentéskiegészítés azt jelenti, hogy további adatokat gyűjt még a hatóság, legkésőbb harminc nap múlva pedig dönteni kell a nyomozás elrendeléséről vagy a feljelentés elutasításáról.
A sajtóban napokkal ezelőtt jelent meg a hír, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyet ahhoz a batidai vendégházhoz vezető úton szerveztek meg, amely Lázár János miniszterhez is köthető.