Meg is van az első hely, ahol fagyott ma reggel

Megérkezett az első fagy az idén. Lénárddarócon nulla fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen kedden hajnalban mínusz 1,8 Celsius-fokot mértek, ami új szezonrekordnak számít.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 30. 10:22
Lénárddarócon már hétfőn is a leghidegebbet mérték (illusztráció) Fotó: Tisa Oliveira Forrás: Shutterstock
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 1,8 Celsius-fok volt kedd hajnalban, „ez újabb szezonrekord” – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Megjegyezték, 

hétfő hajnalban is Lénárddarócon mérték a leghidegebbet, mínusz 0,4 Celsius-fokot.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd hajnalban a második leghidegebb a Nógrád vármegyei Zabarban volt, itt mínusz 0,4 fokot regisztráltak. A hajnali hőmérséklet országos átlagban 2,3 fokkal volt alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

