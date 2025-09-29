Hétfő hajnalra az ország nagy részén tíz fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken 0 fok közelébe, Lénárddaróc állomáson pedig rövid ideig fagypont alá, mínusz 0,4 fokra, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete.
Meteorológia: az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl
Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon rövid időre fagypont alá csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.
Mint írták, gyenge fagyra a következő napokban is van esély, főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken.
Megjegyezték: egyáltalán nem számít rendkívülinek ez az hőmérséklet, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum-hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.
További Belföld híreink
A bejegyzéshez készített infografika szerint Lénárddarócon mínusz 0,4 fokot mértek hétfő hajnalban, a Nógrád vármegyei Zabarban 0,5 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve meteorológiai állomása pedig 2,1 fokot regisztrált.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Koktél mentett meg egy bajba jutott lányt a bántalmazójától
Tizenhét éves barátnőjét bántalmazta egy huszonkét éves férfi.
Magyarország családi adóparadicsom, és csak egy döntésen múlik, hogy szétverhetik-e
Brüsszel és a liberális közgazdászok támadják a családtámogatásokat.
Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja
Megrázó.
Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó
A kommunikációs igazgató szerint a béke és biztonság vagy az akasztás és főbelövés közül választhatunk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Koktél mentett meg egy bajba jutott lányt a bántalmazójától
Tizenhét éves barátnőjét bántalmazta egy huszonkét éves férfi.
Magyarország családi adóparadicsom, és csak egy döntésen múlik, hogy szétverhetik-e
Brüsszel és a liberális közgazdászok támadják a családtámogatásokat.
Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja
Megrázó.
Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó
A kommunikációs igazgató szerint a béke és biztonság vagy az akasztás és főbelövés közül választhatunk.