Meteorológia: az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon rövid időre fagypont alá csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 29. 11:49
illusztráció Fotó: MTI / Oláh Tibor
Hétfő hajnalra az ország nagy részén tíz fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken 0 fok közelébe, Lénárddaróc állomáson pedig rövid ideig fagypont alá, mínusz 0,4 fokra, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete.

Mint írták, gyenge fagyra a következő napokban is van esély, főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken.

Megjegyezték: egyáltalán nem számít rendkívülinek ez az hőmérséklet, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum-hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Lénárddarócon mínusz 0,4 fokot mértek hétfő hajnalban, a Nógrád vármegyei Zabarban 0,5 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve meteorológiai állomása pedig 2,1 fokot regisztrált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

