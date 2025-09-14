FideszKocsis MátépártelnökTisza

Leszól, beszól, megszól, rászól: így épül Magyar Péter szeretetországa

Újabb felvétel mutatja be, hogy az elmúlt egy évben miként segítették a közbeszéd eldurvulását Magyar Péter szereplései.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 17:20
Magyar Péter, Tisza Párt, Magyar Péter Forrás: Facebook
Fotó: Facebook
Újabb összeállítást közölt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról, miként építette a „szeretetországot” az elmúlt másfél évben Magyar Péter. A felvételeken a Tisza Párt elnökének vállalhatatlan viselkedését mutatják be. Magyar Péter ugyanis választópolgárokat és újságírókat is naponta aláz meg a politikai pályafutásának kezdete óta. 

Mindeközben pedig a Tisza Párt politikusai és Magyar Péter testőrei egyre erőszakosabban lépnek fel azon médiamunkásokkal szemben, akik még fel mernek tenni valódi kérdéseket a pártelnöknek. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

