Leszól, beszól, megszól, rászól: így épül Magyar Péter szeretetországa

Újabb összeállítást közölt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról, miként építette a „szeretetországot” az elmúlt másfél évben Magyar Péter. A felvételeken a Tisza Párt elnökének vállalhatatlan viselkedését mutatják be. Magyar Péter ugyanis választópolgárokat és újságírókat is naponta aláz meg a politikai pályafutásának kezdete óta.

Mindeközben pedig a Tisza Párt politikusai és Magyar Péter testőrei egyre erőszakosabban lépnek fel azon médiamunkásokkal szemben, akik még fel mernek tenni valódi kérdéseket a pártelnöknek.