Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságBudapest Környéki Törvényszékbűncselekmény

Letartóztattak egy korrupt beteghordót

Orvosokkal üzletelt, de egy hiba rögtön lebuktatta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 22:13
bilincs Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Letartóztatta egy hónapra a Budakörnyéki Járásbíróság azt a korábban beteghordóként dolgozó férfit, aki pénzért cserébe intézett el soron kívüli egészségügyi ellátást több embernek is – közölte a Budapest Környéki Törvényszék. A férfi ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást.

A korábbi beteghordó egy egész 

hálózatot épített ki, amiben orvosokkal és gyógyszerészekkel működött együtt.

Olyanok kértek tőle segítséget, akik soron kívül akartak állami egészségügyi ellátáshoz jutni, és ezért hajlandóak voltak fizetni. Ezután az orvosok soron kívül fogadták a betegeket, de előtte elmondta nekik, hogy mennyit fizessenek az orvosnak. De olyan is előfordult, hogy közvetlenül neki fizettek, és ő adta tovább a kenőpénzt az orvosnak vagy gyógyszerésznek.

Ráadásul tavaly június 13-án egy orvos ismerősének orvoskamarai tagsági igazolványát felhasználva vásárolt meg egy autót,

 úgy, hogy arra egy vagyonkezelővel lízingszerződést kötött. Így az autó árából 12 százalék kedvezményt kapott. A bűncselekmény-sorozatot a gyanúsított az ugyanilyen bűncselekmények miatti felfüggesztett börtönbüntetése alatt követte el. A döntést az ügyész és a férfi tudomásul vette. Mivel a védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki három munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Arról, hogy mi történik a bűncselekményekben részt vevő orvosokkal, nem tér ki a közlemény.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels) 
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu