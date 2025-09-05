Letartóztattak egy korrupt beteghordót

Letartóztatta egy hónapra a Budakörnyéki Járásbíróság azt a korábban beteghordóként dolgozó férfit, aki pénzért cserébe intézett el soron kívüli egészségügyi ellátást több embernek is – közölte a Budapest Környéki Törvényszék. A férfi ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást.

A korábbi beteghordó egy egész

hálózatot épített ki, amiben orvosokkal és gyógyszerészekkel működött együtt.

Olyanok kértek tőle segítséget, akik soron kívül akartak állami egészségügyi ellátáshoz jutni, és ezért hajlandóak voltak fizetni. Ezután az orvosok soron kívül fogadták a betegeket, de előtte elmondta nekik, hogy mennyit fizessenek az orvosnak. De olyan is előfordult, hogy közvetlenül neki fizettek, és ő adta tovább a kenőpénzt az orvosnak vagy gyógyszerésznek.

Ráadásul tavaly június 13-án egy orvos ismerősének orvoskamarai tagsági igazolványát felhasználva vásárolt meg egy autót,

úgy, hogy arra egy vagyonkezelővel lízingszerződést kötött. Így az autó árából 12 százalék kedvezményt kapott. A bűncselekmény-sorozatot a gyanúsított az ugyanilyen bűncselekmények miatti felfüggesztett börtönbüntetése alatt követte el. A döntést az ügyész és a férfi tudomásul vette. Mivel a védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki három munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Arról, hogy mi történik a bűncselekményekben részt vevő orvosokkal, nem tér ki a közlemény.