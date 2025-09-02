Ismét lehet jelentkezni a Magyar Honvédség Második Sportszázadába

Fiatal sportolókat vár a honvédség a sportszázadába – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Azt írták, hogy a Magyar Honvédség Második Sportszázad állományába azok a sportolók jelentkezhetnek, akik magyar állampolgárok, betöltötték a 18. életévüket, megfelelnek az önkéntes tartalékos katonai szolgálat feltételeinek, és korosztályos vagy felnőtt országos bajnokságon, Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon 1–3. helyezést értek el, illetve olimpiai kerettagok voltak.

Hozzátették, hogy

a jelentkezésnél előny, ha valaki olimpiai sportágban versenyez, válogatott kerettag,

és a honvédelem szempontjából fontos fizikai képességeket fejlesztő sportágakban ért el sikereket. Akiket felvettek, azok négy hónapos próbaidő után, három éven át heti 40 órás szolgálati időben, önkéntes tartalékos katonák lesznek, miközben sportkarrierjüket is tovább építhetik. A szerződéskötési díj egyszeri 150 000 forint, a rendelkezésre állási díj havonta 50 000 forint.

Szeptember 30-ig várják a jelentkezéseket, a kiírást pedig a Kormány.hu oldalon lehet megtalálni.