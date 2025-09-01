Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonának lenni a legszebb hivatás

Rendkívüli

A honvédelmi miniszter Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén vett részt.

Forrás: MTI2025. 09. 01. 16:14
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Debrecenben 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Katonának lenni a legszebb hivatás – hangoztatta a honvédelmi miniszter hétfőn Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén. 

Debrecen, 2025. szeptember 1. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a Magyar Honvédség életpályát kínál a fiataloknak. Az augusztus 20-i tisztavatásra utalva arra biztatta a fiatalokat: minél többen jelentkezzenek kadétnak, hogy később ők is tiszti esküt tehessenek. 

A miniszter a Szent István-napi eseményekre emlékeztetve arról is beszélt, hogy azok megmutatták, milyen látványos fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség. 

Számíthatunk a Magyar Honvédségre, mint ahogy önökre is számít a Magyar Honvédség – mondta a politikus, hozzáfűzve: ehhez méltó körülményeket igyekeznek kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében. 

Kitért Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra is, hogy a mögöttünk hagyott ezredév sikeres volt, hiszen megvédtük vívmányainkat. Arra kérte a jelen lévő kadétokat, tiszteljék egymást és tiszteljék a múltat. Elmondta, hogy az idei tanévet 483 fővel kezdi a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, valamint a nyíregyházi és szolnoki kollégiumban. Közölte azt is, hogy az ország mintegy 400 iskolájában tanulják a diákok a honvédelem tantárgyat, a legfiatalabbak számára pedig 30 általános iskolában elindul a Hadapród program. Az ünnepség zárásaként akadálypályát, valamint szimulációs fegyvereket adtak át. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Debrecenben 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

