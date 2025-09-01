Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonának lenni a legszebb hivatás

Katonának lenni a legszebb hivatás – hangoztatta a honvédelmi miniszter hétfőn Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a Magyar Honvédség életpályát kínál a fiataloknak. Az augusztus 20-i tisztavatásra utalva arra biztatta a fiatalokat: minél többen jelentkezzenek kadétnak, hogy később ők is tiszti esküt tehessenek.

A miniszter a Szent István-napi eseményekre emlékeztetve arról is beszélt, hogy azok megmutatták, milyen látványos fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség.

Számíthatunk a Magyar Honvédségre, mint ahogy önökre is számít a Magyar Honvédség – mondta a politikus, hozzáfűzve: ehhez méltó körülményeket igyekeznek kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében.