Schiffer András egy érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet, Magyar Péter egyből ott termett

„Gratulálok az első lájkolónak!” – írja bohócos hangulatjellel Magyar Péternek címezve Facebook-bejegyzése alatt Schiffer András. A Tisza Párt elnöke ugyanis elsőnek reagált a volt országgyűlési képviselő posztjára, egy nevetős reakcióval.

Magyar Péter elkeseredhet: a Republikon szerint a Tisza vezet, 2021 augusztusában a baloldal vezetett szerintük

A bejegyzésben Schiffer az Ötön megjelent írását osztotta meg, amelyben arról értekezik, hogy

a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint amit négy éve az ellenzék legoptimistább számai mutattak, és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki tábor méretét a támogatottsága.

Mindezt arra alapozza, hogy a Tisza kétharmad-közeli győzelmét prognosztizáló műhelyek, tehát a Závecz, a Publicus, a Republikon, a Medián és 2021-ben az IDEA – a 2018-as és a 2022-es választások előtti hasonló időszakban jóval nagyobb előnyt jósoltak az ellenzéknek, mint most a Tiszának.

„Az öt, 2025-ben kitartóan Tisza-előnyt mérő intézet adatai alapján tehát a Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben és ugyanezek alapján, a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint négy éve az ellenzék legoptimistább számai és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet” − írta.

Emlékezetes, a kormánypártok a 2018-as választást is kétharmadot szerezve nyerték meg.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőfotó)