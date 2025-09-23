  • Magyar Nemzet
  • Schiffer András egy érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet, Magyar Péter egyből ott termett
Magyar Péter, Tisza Párt, Schiffer András

Schiffer András egy érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet, Magyar Péter egyből ott termett

Schiffer András ironikusan köszöntötte legújabb bejegyzése alatt „az első lájkolót”, miután Magyar Péter nevetős reakcióval fejezte ki nemtetszését az ügyvéd legújabb posztja alatt. Az egykori politikus az Ötön megjelent írását osztotta meg, amelyben arról értekezik: a Tisza Párt támogatottsága elmarad a korábbi ellenzéki pártoknak mért legoptimistább számoktól, és kérdéses, hogy eléri-e a 2017-es összesített ellenzéki tábor méretét a Tisza tábora.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:11
Magyar Péter, Schiffer András, Tisza Párt
Fotó: Képeryőfotó
„Gratulálok az első lájkolónak!” – írja bohócos hangulatjellel Magyar Péternek címezve Facebook-bejegyzése alatt Schiffer András. A Tisza Párt elnöke ugyanis elsőnek reagált a volt országgyűlési képviselő posztjára, egy nevetős reakcióval. 

Magyar Péter, Tisza A Republikon szerint a Tisza vezet, 2021 augusztusában a baloldal vezetett szerintük.
Magyar Péter elkeseredhet: a Republikon szerint a Tisza vezet, 2021 augusztusában a baloldal vezetett szerintük

A bejegyzésben Schiffer az Ötön megjelent írását osztotta meg, amelyben arról értekezik,  hogy

a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint amit négy éve az ellenzék legoptimistább számai mutattak, és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki tábor méretét a támogatottsága.

Mindezt arra alapozza, hogy a Tisza kétharmad-közeli győzelmét prognosztizáló műhelyek, tehát a Závecz, a Publicus, a Republikon, a Medián és 2021-ben az IDEA – a 2018-as és a 2022-es választások előtti hasonló időszakban jóval nagyobb előnyt jósoltak az ellenzéknek, mint most a Tiszának.

„Az öt, 2025-ben kitartóan Tisza-előnyt mérő intézet adatai alapján tehát a Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben és ugyanezek alapján, a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint négy éve az ellenzék legoptimistább számai és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet” − írta. 

Emlékezetes, a kormánypártok a 2018-as választást is kétharmadot szerezve nyerték meg. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőfotó)

