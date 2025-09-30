  • Magyar Nemzet
  • Magyar Péter fegyvermániás üdvöskéje teljesen elszabadult, már a polgárháborúról beszél
Ruszin-Szendi RomuluszfegyvermániásMagyarországpolgárháborúMagyar Péter

Magyar Péter fegyvermániás üdvöskéje teljesen elszabadult, már a polgárháborúról beszél

Szerinte nagyon tanulságos lehet az amerikai polgárháború története.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 19:22
Fotó: Havran Zoltán
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter fegyvermániás szakértője legújabb posztjában már a polgárháborúról beszél. A korábban rendszeresen fegyverrel az oldalán fórumokat tartó Ruszin-Szendi most arról ír a Facebook-oldalán, hogy az amerikai polgárháború lezárása milyen tanulságos is lehet. „Egy történet, amely különösen közel áll hozzám és örök tanulságként él bennem” – írja arról, amikor Robert E. Lee, a déliek parancsnoka letette a fegyvert, de Ulysess S. Grant északi parancsnok nem végeztette ki. 

Magyar Péter, Ruszin Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Pétert is kísérgette, vélhetően fegyverrel az oldalán Forrás: YouTube

Az amerikai polgárháború egyébként négy éven át tartott, és több százezer áldozatot követelt. Azt nem tudni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mit akar elérni azzal, hogy erről a konfliktusról posztolgat, de az bizonyos, hogy mindez nem túl bizalomgerjesztő attól a katonától, aki korábban arról beszélt, hogy viszket a tenyere, és meg tudná csinálni, hogy megöl embereket. A fegyverekről úgy beszélt, hogy az áll közel a szívéhez, amivel ölni lehet. 

Ruszin-Szendi Romuluszhoz nemrég a rendőrség is kiszállt, miután több olyan felvétel is előkerült róla, amin nyilvános helyen fegyverrel a felsője alatt mászkál, esetenként akár Magyar Péter kísérőjeként. A Fidesz és Orbán Viktor világossá tette, hogy nem akarnak fegyvereket látni a magyar közéletben. „Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik” – írta egy alkalommal a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a fegyvereknek nincs helye Magyarországon, a politikai vitákban a teljesítmény és a bizalom számít.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter Forrás: YouTube

