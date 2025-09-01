Itt a bizonyíték, Magyar Péter a gyurcsányi utakat tapossa + videó

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő beszédes videót osztott meg a közösségi oldalán. A politikus rávilágított arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanazt az utat járja be, mint amit annak idején Gyurcsány Ferenc. Ahogy most Magyar Péter, úgy Gyurcsány Ferenc is az összes lehetséges módon azt állította, hogy a kormánya az adócsökkentések híve. Hogy mi lett a vége a gyurcsányi ígéreteknek és állításoknak, arra mai napig emlékszünk, hiszen mindenkinek fájt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a tiszás Tarr Zoltán megdöbbentő elszólására a Tisza-adót és a hazugságokat illetően. Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek, ezt azonban el akarták titkolni a választásokig – sikertelenül. Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Tarr Zoltán többször is elszólta magát.