Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Tisza-adóTisza PártMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter a gyurcsányi utakat tapossa + videó

Kísértetiesen hasonló megjegyzésekre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 16:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő beszédes videót osztott meg a közösségi oldalán. A politikus rávilágított arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanazt az utat járja be, mint amit annak idején Gyurcsány Ferenc. Ahogy most Magyar Péter, úgy Gyurcsány Ferenc is az összes lehetséges módon azt állította, hogy a kormánya az adócsökkentések híve. Hogy mi lett a vége a gyurcsányi ígéreteknek és állításoknak, arra mai napig emlékszünk, hiszen mindenkinek fájt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a tiszás Tarr Zoltán megdöbbentő elszólására a Tisza-adót és a hazugságokat illetően. Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek, ezt azonban el akarták titkolni a választásokig – sikertelenül. Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Tarr Zoltán többször is elszólta magát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.