Magyar Péter nemrég még elkötelezetten méltatta a kormány intézkedéseit + videó

Még élénken élhetnek mindenki emlékében azok az idők, amikor Magyar Péter meg volt elégedve a kormány intézkedéseivel, és méltatta azokat a televíziós szereplései során. A Tisza Párt elnöke akkor még a Diákhitel Központ élén volt, amikor Tusványoson is előadást tartott a fiataloknak. – A valaha volt legkedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni ezt a szabad felhasználású hitelt – magyarázta Magyar, aki egy stúdióbeszélgetés során is folytatta a kormány dicséretét.

– A diákjaink egyre könnyebben fizetik vissza egyébként ezeket, és egyre gyorsabban. Nyilván ez a bruttó béremelkedésnek is köszönhető, ami Magyarországon tapasztalható. Az utóbbi 3 évben alig több mint 7 év az átlagos visszafizetési idő és nagyon kevés a bedőlt hitel. Ilyen alacsony kamatokkal semmilyen más hitel nem elérhető a piacon

– örvendezett akkor Magyar Péter, mielőtt egy reggel már arra ébredt, hogy minden rossz Magyarországon, és sosem volt még ilyen nehéz fiatalnak lenni.

De megemlített egy másik fontos eszközt is, amit 2017-ben vezetett be az Orbán-kormány a családpolitikai támogatási rendszer részeként. – Ha január elseje után születik egy családban egy második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének 50 százalékot elengedjük, ha pedig megszületik a harmadik gyermek is, akkor a teljes diákhitelt – magyarázta.

– Amit a kormány letett az asztalra csomagként ezen a területen, az egy nagyon jó modell, tehát a képzési díjaknak egy nagyon nagy részét állja a költségvetés, és emellé kapják ezt az 1,2 millió forintos szabad felhasználású hitelt. Azt tudjuk, hogy már évek óta az Európai Unióban az élethosszig tartó tanulás egy ilyen zászlóshajóprojekt, nagyon fontos politika. Most azt látjuk, hogy Magyarországon a kormány nemcsak beszél erről a politikáról, hanem tesz is ennek támogatásáért

– méltatta a kormány munkáját Magyar Péter.