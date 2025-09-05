Magyar PéterTisza Pártválasztás

Menczer Tamás szerint Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle + videó

A legutóbbi országgyűlési választáson Szél Bernadettet már legyőzték, és Magyar Péterrel is pontosan ez fog történni – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a hírre reagált, hogy Magyar Péter az ő választókörzetében akar indulni mint országgyűlési képviselőjelölt. – Kutyafüle lenne, ha el merne indulni ebben a körzetben, de úgyse fog, mert gyáva, de én azért nagy szeretettel várom – jegyezte meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 13:39
– A munkát el fogjuk végezni a jövő áprilisi választásig, ahogyan az előző években is elvégeztük, és a választást meg fogjuk nyerni – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás. Arra a hírre reagált, hogy Magyar Péter az ő választókörzetében akar indulni mint országgyűlési képviselőjelölt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: amikor 2022-ben az akkori Pest megye 2. választókerületében indult országgyűlési képviselőjelöltként, mindenki azt gondolta, a választókörzetben bukásra vannak ítélve a kormánypártok.

Bukóra voltunk ítélve a körzet is meg én is

– emlékeztetett, majd felidézte: szinte mindenki úgy gondolta még a Fideszben is, hogy ő Szél Bernadett-tel szemben a választást el fogja veszíteni. – Orbán Viktor nem így gondolta mondjuk, ez sokat jelentett – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az ellenzék egyik legerősebb emberét, Széll Bernadettet győzték le, és szerinte most is pontosan ez fog történni. – Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle. Kutyafüle lenne, ha el merne indulni ebben a körzetben, de úgyse fog, mert gyáva, de én azért nagy szeretettel várom. Szél Bernadett után Magyar Péter meg a brigádja az kutyafüle. Persze a munkát el kell végezni, és el is fogjuk végezni – jelentette ki Menczer Tamás.

 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlacki Balázs)

 

