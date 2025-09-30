Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Pinokkióvá változtatták Magyar Pétert, aki simán letagadja, hogy többkulcsos adóról beszéltek az emberei
Tarr ZoltánTisza-adóMagyar Péter

Pinokkióvá változtatták Magyar Pétert, aki simán letagadja, hogy többkulcsos adóról beszéltek az emberei

Az ellenzéki pártvezér egy interjúban kijelentette, hogy pártja nem tervez adóemelést és többkulcsos rendszert, noha alelnöke, Tarr Zoltán korábban nyíltan beszélt a többkulcsos adó bevezetéséről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 14:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyébként semmilyen adóemelésről nem beszélt, és nem beszélt többkulcsos adóról sem

– közölte Magyar Péter egy interjúban, a Tisza Párt adózási tervére vonatkozó kérdésekre válaszolva. Ezzel egyúttal letagadta, amit Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki fórumán és később máshol is nyíltan kimondott a nyáron, nevezetesen, hogy többkulcsos adót tervez bevezetni a pártjuk. Tarr Zoltán ezt nem tagadta, bár volt, amit elhallgatott, annak kapcsán pedig azt mondta, jobban teszi, ha nem mondja még el, mert „abba belebuknának”, ezért előbb meg kell nyerniük a választást, „utána majd mindent szabad”. Erre a súlyos, párton belüli önellentmondásra reagáló videót publikált a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán.

Pinokkió Péter

Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter! Felvételek vannak róla! Hát nem tudod? Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!

Posted by Nemzeti Ellenállás Mozgalom on Monday, September 29, 2025

További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.