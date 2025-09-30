Pinokkióvá változtatták Magyar Pétert, aki simán letagadja, hogy többkulcsos adóról beszéltek az emberei

Egyébként semmilyen adóemelésről nem beszélt, és nem beszélt többkulcsos adóról sem

– közölte Magyar Péter egy interjúban, a Tisza Párt adózási tervére vonatkozó kérdésekre válaszolva. Ezzel egyúttal letagadta, amit Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki fórumán és később máshol is nyíltan kimondott a nyáron, nevezetesen, hogy többkulcsos adót tervez bevezetni a pártjuk. Tarr Zoltán ezt nem tagadta, bár volt, amit elhallgatott, annak kapcsán pedig azt mondta, jobban teszi, ha nem mondja még el, mert „abba belebuknának”, ezért előbb meg kell nyerniük a választást, „utána majd mindent szabad”. Erre a súlyos, párton belüli önellentmondásra reagáló videót publikált a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán.