Magyar Péter tavasz óta vereséget vereségre halmoz

Semmilyen trükkel nem sikerül az ellenzéki politikusnak megfordulni a lejtőn, így minden elvesztett nap egyre fájdalmasabbá válik számára.

Gábor Márton
2025. 09. 22. 17:11
Fotó: Havran Zoltán
– Magyar Péter tavasz óta vereséget halmoz vereségre, ami egyre frusztrálóbb lehet számára. Az ukrán kémbotrányból egy országjárással akart kilábalni, érdemi választ azonban nem tudott adni arra, hogy már pártjának szervezeti hálójában is megjelenhetett az ukrán titkosszolgálat – mondta el lapunknak Zila János. 

í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság
Fotó: Makovics Kornél 

A elemző kiemelte, 

a nyár végén robbant a Tisza-adóval kapcsolatos ügy, ami miatt Magyar Péter saját választói is becsapva érezhetik magukat. Ennek kapcsán ráadásul egyre több részlet lát napvilágot, amelyekből az tűnik ki, hogy a Tisza Párt a korábbi baloldali kormányokhoz nagyon hasonló, megszorításokra épülő gazdaságpolitikát folytatna, amire a háttérben mozgó régi balliberális szakpolitikusok jelentik a garanciát.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Tisza Párt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányával sem tudott mit kezdeni, és ezek az ügyek mind több oldalról vetik fel a választók számára a kérdést, hogy rábízható-e a kormányzás egy ilyen erőre. 

Magyar Péter mindeközben egyre tehetetlenebb. Semmilyen trükkel nem sikerül megfordulnia a lejtőn, így minden elvesztett nap egyre fájdalmasabbá válik számára

– jelentette ki Zila János. Kiemelte, Magyar Péter kizárólagos célja az, hogy jövő tavasszal megszerezze a kormányzati hatalmat, ami mögött a jelek szerint jelentős részben személyes bosszúvágy munkál. Ennek rendel alá mindent, ezért tol előtérbe politikusokat, ezért von másokat hátra, ezért nem hozza nyilvánosságra a Tisza Párt azt, hogy mire készül pontosan az adókkal kapcsolatban, ezért nem beszél Ukrajnáról, és ezért kerüli ki a migrációval kapcsolatos kérdéseket. 

Ezért járta korábban a kórházakat, mindenféle negatív híreket terjesztve, hogy aztán most ugyanazokban a kórházakban egy jótékonysági akciónak álcázott politikai kampányt folytasson, mert érzi, hogy megakadt a szekere, és az egészségügyet olyan eszköznek tekinti, aminek a segítségével újra lendületbe kerülhet

– jegyezte meg az elemző. Zila szerint ne csodálkozzunk, hogy egyre nehezebbé válik Magyar Péterék számára a mozgósítás, amikor a választók azt látják, hogy olyan kérdésekben, mint Ukrajna uniós csatlakozása, fontosabb Brüsszel véleménye, mint az övék. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


