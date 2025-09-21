Magyar Péterék átléptek a vörös vonalon – „Nem túl megnyugtató, hogy Ruszin-Szendi pisztollyal közlekedik”

Ha valaki élesfegyverrel megy az emberek közé, és azt mondja egyébként emellett, hogy neki viszket a tenyere, meg azt, hogy
hihetetlen vonzalmat érez az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé, szerintem az nem olyan rendkívüli módon megnyugtató
– fogalmazott a digitális polgári körök szombati országos találkozóján Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója annak kapcsán nyilatkozott, hogy kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik meghatározó alakja fegyverrel járt lakossági fórumokra.
– Tehát itt szerintem van egy nagyon fontos vörös vonal, amit mindenkinek látnia kell, és szerintem a magyar emberek látják is, hogy itt miről van szó.
Van az erőszakot képviselő Tisza Párt és közössége, és vagyunk mi, akik megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly – hangsúlyozta Menczer Tamás.
Ismert,
a volt vezérkari főnökről a napokban kerültek elő olyan felvételek, melyek az látszik, hogy fegyverrel jelent meg lakossági fórumokon.
Ruszin-Szendi Romuluszról azóta újabb felvétel került elő, amelyen pont úgy látszik egy gyanús tárgy a jobb oldalán a ruha alatt, ahogy a szeghalmi eseményen. Így több mint valószínű, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem csak egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
