Menczer TamásRuszin-Szendi Romuluszfegyverpisztoly

Magyar Péterék átléptek a vörös vonalon – „Nem túl megnyugtató, hogy Ruszin-Szendi pisztollyal közlekedik”

Van az erőszakot képviselő Tisza Párt és közössége, és vagyunk mi, akik megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly – hangsúlyozta Menczer Tamás a digitális polgári körök első országos találkozóján. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az nem megnyugtató, ha valaki pisztollyal közlekedik és azt mondja, hogy az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé ő hihetetlen vonzalmat érez, meg viszket a tenyere.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 14:41
Ruszin-Szendi Romulusz MW Hatlaczki Balázs
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaki élesfegyverrel megy az emberek közé, és azt mondja egyébként emellett, hogy neki viszket a tenyere, meg azt, hogy

hihetetlen vonzalmat érez az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé, szerintem az nem olyan rendkívüli módon megnyugtató

 – fogalmazott a digitális polgári körök szombati országos találkozóján Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója annak kapcsán nyilatkozott, hogy kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik meghatározó alakja fegyverrel járt lakossági fórumokra.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz gyanús tárggyal a pulcsija alatt beszélt egy fórumon (Fotó: Képernyőkép)

 

– Tehát itt szerintem van egy nagyon fontos vörös vonal, amit mindenkinek látnia kell, és szerintem a magyar emberek látják is, hogy itt miről van szó. 

Van az erőszakot képviselő Tisza Párt és közössége, és vagyunk mi, akik megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Ismert, 

a volt vezérkari főnökről a napokban kerültek elő olyan felvételek, melyek az látszik, hogy fegyverrel jelent meg lakossági fórumokon. 

Ruszin-Szendi Romuluszról azóta újabb felvétel került elő, amelyen pont úgy látszik egy gyanús tárgy a jobb oldalán a ruha alatt, ahogy a szeghalmi eseményen. Így több mint valószínű, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem csak egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.

Borítókép: Hatlaczki Balázs


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.