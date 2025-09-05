Tisza-szigetekbűncselekményFarkas DezsőMagyar Péter

Magyar Péteren röhög az ország a tavalyi kérkedése után

Magyar Péter 2024 tavaszán a Spinoza Színházban tartott fellépésén még azt állította, özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és bármikor képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest nemrég egy utcafórumon Magyar Péter már jóformán könyörgött az őt körülvevő aktivistáknak, hogy jelentkezzenek a Tisza Pártba.

Gábor Márton
2025. 09. 05. 5:15
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
Az európai parlamenti és az önkormányzati választások kampányának kezdetén, a Spinoza Színházban tartott beszélgetésben még jóval pozitívabban látta a Tisza Párt jövőjét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította, 

ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre.

 

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás/ MTI Fotószerkesztőség

Azonban úgy tűnik, bő egy év leforgása alatt alaposan megváltozott a helyzet, ugyanis Magyar Péter most már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek. 

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– mondta a minap Magyar Péter. Mindeközben a Tisza Pártnak Magyar Péter ígéretével ellentétben továbbra sincsenek képviselőjelöltjei, és láthatóan jelentkező hiányában a casting is komoly problémát okoz a pártban. 

@moggeramegvalto Mesterem!😂 Sok sikert kívánok a jelölt-castinghoz! Még időben vagy. 😂😂 #fyp #🇭🇺 #tisza #magyarpeter #magyarorszag ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

Mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, márciusban derült ki, hogy kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban. A Mandiner hívta fel a figyelmet, hogy a Fuzik-ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, és az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolja.

F. Márta a vádirat szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó Future-cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt azzal, hogy a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket.

Azt is írták, hogy Farkas Dezső volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt F. Márta helyét az ügyben érintett Future FM Zrt. igazgatóságában, azonban onnan néhány hete távozott. A hírportál információi szerint Farkas Dezső ráadásul kifejezetten elégedetlen volt a pozíciójával a Tisza Párton belül, úgy érezte, az ő és a pártvezetésben meglévő riválisai képességei alapján komolyabb feladatok ellátásával kellene megbíznia őt Magyar Péternek.

 

Az egykori tiszás bejegyzésében a kilépésről úgy fogalmazott: „Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösségemet elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat.” Mint írta, egy új politikai közösség létrehozásán fog dolgozni. A posztot Magyar Péter nem is hagyta szó nélkül, kommentjében hangsúlyozta:

Farkas Dezső nem a Tiszában uralkodó belső viszonyok miatt távozik a párttól, hanem mert több érzékeny és a politikai közösségünk számára érzékeny és káros információt elhallgatott előlünk.

Egyre több botrány lát napvilágot a Tisza Párt körül. Magyar Péter kellemetlen helyzetbe került Ruszin-Szendi Romulusz még vezérkari főnöki időszakához kapcsolódó botrányos ügyei, valamint Radnai Márk napvilágra került kritikái miatt is, amiért őt el is távolította tisztségéből. Hasonlóképp tett főtanácsadójával, Barati Ágnessel is, akit lefokozott, miután kiderült, migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak. A pártelnököt azért is súlyos kritika érte, hogy felfogadta a hazai genderlobbi egyik ismert aktivistáját, Bódis Krisztát.

A nyomást láthatóan a civilek sem bírják, szeptember elsejével ugyanis feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget. A civilek saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásul oszlatták fel magukat.

A pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt és a Tisza-szigetek működését igen jól ismerő személy. Az illető állítása szerint a szóban forgó újbudai Tisza-szigetek egyik vezetője tárgyalt Magyar Péterrel néhány hónappal a szigetek megszűnése előtt. 

A tárgyalások témája pedig az egyik budai egyéni választókerületben való indulása volt. 

Az aktivista ugyanis a Tisza Párt színeiben, egyéni képviselőjelöltként el akart indulni a választásokon. 

Meg is egyeztek Magyar Péterrel az egyik körzetben, viszont Magyar nemrég közölte, nem fogja támogatni a Tisza-szigetek vezetőjének indulását, és innen indult az egész balhé, aminek a vége a szigetek feloszlatása lett

– mondta el lapunknak a nevét felfedni nem kívánó forrás. Kiemelte, a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel. A szigetek felszámolásáról szóló közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiánya alatt, éppen ezért az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Azonban válasz nem érkezett a kérdéseinkre.

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott. 

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánatkéréssel kell hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza-szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban

– írta Kőrös Ferenc.

A roma Tisza-sziget alapítója egyúttal külön bocsánatot kért Alsószentmártontól és annak polgármesterétől is.

A falu polgármestere, Balogh Krisztián a közösségi oldalán megerősítette, hogy feloszlatta a Tisza-szigetet a faluban, valamint közölte, a jövőben politikával nem, csak a falu ügyeivel kíván foglalkozni.

Nagyot csalódtak Magyar Péterben

Az Amarodrom Tisza-sziget vezetője, Kőrös Ferenc nemcsak a feloszlatást jelentette be, hanem azt is kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is tegyenek így. A szervező szerint Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak – írja a Bama.

A vezető arról is beszélt az okok között, hogy Magyar Pétertől nem azt kapták, amit vártak volna, és nagyot csalódtak benne. 

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. […] A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom

– jelentette ki Kőrös Ferenc. Szerinte nem odavaló emberek fogják képviselni a cigányságot a Tisza Pártban. Hozzátette: azért is csalódott, mert a Bruti nevű humorista, miután letetvesezte, lebüdösözte a cigányságot, az minden jóérzésű cigányt megérintett, és ez ügyben nem szólalt meg a párt, de Brutiból akár még parlamenti képviselő is lehet. 

Tavaly októberben pedig az a Tisza-sziget oszlatta fel magát, amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség  kilépett, beleértve őt is.

Valószínűleg történelmet csináltunk, mert mi lehetünk az első (de nem az utolsó) sziget, amely megszűnt

– nyilatkozta Szabó. 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

