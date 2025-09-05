Magyar Péteren röhög az ország a tavalyi kérkedése után

Az európai parlamenti és az önkormányzati választások kampányának kezdetén, a Spinoza Színházban tartott beszélgetésben még jóval pozitívabban látta a Tisza Párt jövőjét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította,

ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre.

Fotó: Purger Tamás/ MTI Fotószerkesztőség

Azonban úgy tűnik, bő egy év leforgása alatt alaposan megváltozott a helyzet, ugyanis Magyar Péter most már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– mondta a minap Magyar Péter. Mindeközben a Tisza Pártnak Magyar Péter ígéretével ellentétben továbbra sincsenek képviselőjelöltjei, és láthatóan jelentkező hiányában a casting is komoly problémát okoz a pártban.

Mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, márciusban derült ki, hogy kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban. A Mandiner hívta fel a figyelmet, hogy a Fuzik-ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, és az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolja.

F. Márta a vádirat szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó Future-cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt azzal, hogy a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket.

Azt is írták, hogy Farkas Dezső volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt F. Márta helyét az ügyben érintett Future FM Zrt. igazgatóságában, azonban onnan néhány hete távozott. A hírportál információi szerint Farkas Dezső ráadásul kifejezetten elégedetlen volt a pozíciójával a Tisza Párton belül, úgy érezte, az ő és a pártvezetésben meglévő riválisai képességei alapján komolyabb feladatok ellátásával kellene megbíznia őt Magyar Péternek.