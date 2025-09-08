Magyar Péternél tele lett a gatya, kitiltotta a köztelevíziót a Tisza-rendezvényről

A ma esti vecsési fórumán is szidalmazta a neki nem tetsző újságírókat Magyar Péter – számolt be a Hirado.hu. Mint írták, az M1 riportere, Császár Attila szót kért, és a Tisza-szimpatizánsok által közrefogva védelmébe vette sértegetett kollégáit. Magyar Péter hazugsággal vádolta meg a riportert a kötcsei tiszás rendezvény miatt, de az M1 riportere szembesítette a Tisza elnökét azzal, hogy aktivistái nem engedték közel a közmédia stábját a Tisza színpadához.

Magyar Péter egyre kevésbé van a helyzet magaslatán (Fotó: Ripost)

Az M1 munkatársa szeretett volna interjút készíteni a Tisza Párt elnökével, amikor Magyar Péter megérkezett a rendezvényre. – Komolyan kell venni Tarr Zoltánnak az etyeki szavait? – tette fel a kérdést, mire Magyar Péter kitért a válaszadás elől, majd követői gyűrűjében elsétált.

Később felment a színpadra, és onnan kezdett üzengetni az M1 riporterének.

Kérdéseket tett fel neki, csakhogy mikrofon egyedül Magyar Péternél volt, így a válaszból semmit sem hallhattak az emberek. Végül a jelenlévők kérték, hogy a riporter is kapjon egy mikrofont.

Magyar Péter később azt állította, hogy a Tisza Párt kötcsei rendezvényére az M1 stábja is bemehetett volna forgatni, amikor azonban kollégánk jelezte, hogy a terület kordonokkal volt elkerítve, és a stábot a Tisza aktivistái nem engedték be, Magyar Péter hazugsággal vádolta őt. Erre válaszul Császár Attila megkérdezte a pártelnököt:

Miért hazudik a vecsésieknek?

Mindeközben a tegnap Kötcsén készült felvételeken jól látszik, hogy a területet kordonnal kerítették el, azon belülre csak azok mehettek, akiket a Tisza Párt aktivistái beengedtek oda. Az M1 stábját nem engedték be a kordonon belülre – miközben a párt szimpatizánsai már a riporter felakasztásával viccelődtek vasárnap – közölte a Hirado.hu.