Magyar–román összefogással új szintre emelnék az orvoslást

A korszerű sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében segítő program indult uniós támogatással, a kezdeményezés évente legalább 5500 beteg javát szolgálja a határ két oldalán – adta hírül közleményében a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága. Mint írták, a projekt a daganatos megbetegedések vizsgálatában és sebészeti kezelésében korszerű eljárásokat bevezető, 2023 nyarán lezárult program folytatása.

A 2,447 millió euró (954 millió forint) költségvetésű, 2027 decemberéig tartó projekt különös hangsúlyt helyez a sebészeti ellátást igénylő betegségek kezelésére és a gyorsabb felépülést lehetővé tevő, minimálisan invazív ellátás mind gyakoribb alkalmazására.

A projektben – amely költségeinek 80 százalékát fedezi az uniós támogatás – az SZTE mellett részt vesz a temesvári Victor Babes Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Temesvári Pius Brinzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház.

A fejlesztésen a legkorszerűbb orvosi berendezéseket szerzik be, és a sebészeti ellátást igénylő páciensek gyógyítását megkönnyítő innovatív informatikai megoldásokat vezetnek be, amelyek évente legalább 5500 beteg javát szolgálják a határ két oldalán.

A tapasztalatok és a legkorszerűbb ismeretek megosztása érdekében 160 egészségügyi szakember vesz részt a minimálisan invazív eljárásokra és a vastagbélrák sebészeti kezelésére összpontosító képzési programokban. A többi közt tíz gyakorlati foglalkozást szerveznek, amelyeken a robotokkal segített beavatkozásokat is megismerhetik a szakemberek, bizonyos műtéteket pedig élő közvetítési rendszer segítségével követhetnek majd.