Elképesztő fejlesztés valósul meg a szegedi gyermekklinikán

Hatalmas megúuláson fog átesni ősszel a szegedi gyermekklinika, amely után magasabb ellátási- és komfortszint lesz biztosítva a gyermekeknek – hívta fel a figyelmet közleményében a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Mint írták, a felújítások a klinika épületének jelentős részét, 40-50 százalékát érintik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 05. 21:52
A műtők korszerűsítése mellett felújítják a sürgősségi betegellátó osztályt és nappali kórházi részleget alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központjában – adta hírül közleményében a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közlemény szerint az SZTE már 2016 óta dolgozik a gyermekklinika fejlesztésén. Ennek köszönhetően a beruházások a klinika épületének jelentős részét, 40-50 százalékát érintik. A már megvalósult és jelenleg zajló fejlesztések nem csupán épületfelújításokat és eszközbeszerzéseket jelentenek, hanem egy teljes szemléletváltást is a gyermekgyógyászatban.

A fejlesztések következő szakasza szeptember 8-án kezdődik. Egy uniós támogatással megvalósuló román–magyar határmenti programban a klinika nappali kórházi részlegének felújítása indul el, több mint 200 millió forint értékben. 

A beruházással egy önálló bejárattal rendelkező, 12 ágyas betegellátó egység kialakítása kezdődik a klinika alagsorában.

Bereczki Csaba, a klinika igazgatója hangsúlyozta: céljuk, hogy a munkálatok idején is biztosítsák a régióban körülbelül 200 ezer tizennyolc év alatti gyermeknek a magas szintű szakmai ellátást ugyanúgy, mintha az egész épület működne. Amikor január, február környékén véget érnek a munkálatok és az egész ház ismét működőképes lesz, akkor magasabb ellátási- és komfortszintet tudnak biztosítani a gyermekeknek – fogalmazott az igazgató.

 

Új műtőblokkokat hoznak létre

A gyermekellátás kiemelt területei közé tartozik a sürgősségi és traumatológiai ellátás, valamint a sebészet. Ehhez kapcsolódik a jelenleg is zajló műtőfejlesztés. A felújítás az épület déli szárnyának első emeletén, csaknem 400 négyzetméteren zajlik, a meglévő műtőket új, modern sebészeti műtőblokkok váltják fel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A beruházás értéke 971 millió forint.

Ezt egészíti ki a gyermekklinika a sürgősségi betegellátó részlegének kialakítása, amelynek összértéke 312,5 millió forint. A júliusban indult beruházás célja egy egységes rendszer kialakítása, hogy minden súlyosabb, sürgősségi ellátást igénylő eset ellenőrzött, egységes betegfelvételen keresztül jusson el a megfelelő osztályra és további szakellátásra.

Ősz végére megújul a gyermek sürgősségi részleg is

A gyermektraumatológia és a gyermeksebészet a tervek szerint november végére modern, XXI. századi műtéti technológiákkal és korábbi eszközbeszerzésekből biztosított, fejlett sebészeti berendezésekkel felszerelve készül el.  A gyermek sürgősségi részleg kialakítását várhatóan szintén november végére fejezik be, így 2026. január 1-jétől az ügyelet, a sürgősségi betegfelvételi osztály és a traumatológiai, sebészeti műtők teljesen megújulva, magasabb hatékonysággal szolgálják a régió gyermekellátását. A munkálatok jelentős része várhatóan az év végéig befejeződik, a teljes felújítás lezárása pedig a jövő év első felében várható – áll a közleményben.

 


Borítókép: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyermekgyógyászati Klinikája (Forrás: Facebook)

