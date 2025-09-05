Fontos gazdasági adatot közölt a KSH: végre van okunk reménykedni

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában az ipari termelés volumene egy százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás két százalékkal nőtt 2025 júniusához képest.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, az élelmiszer, az ital- és dohánytermék-gyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás bővült, ami a kihívások ellenére biztató jel a hazai ipar számára.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A kormány a gazdaság felpörgetése érdekében négy programot tett le az asztalra, melyek fókuszában az otthonteremtés, az adócsökkentés, az infrastruktúra újjáépítése, a magyarországi ipar és a hazai kkv-k védelme áll – idézi fel a friss adatokra reagáló közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szeptember 1-jén elrajtolt Otthon start program keretében a kormány érdemben támogatja a lakhatási feltételek széles körű javítását, a lakásállomány megújulását és az építőipari ágazat fellendítését. Mindezek mellett a kormány január 1-jétől minden állami alkalmazott számára évi egymillió forintot biztosít lakáshitelének törlesztéséhez. Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, amelynek részeként fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzák a családi adókedvezményt is.

A 47 ezermilliárdos Országépítési terv keretében 2035-ig újjáépítik Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, közlekedési, valamint vízügyi fejlesztéseket. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv pedig a Brüsszel által elhibázott EU–USA-vámmegállapodás káros hatását hivatott kivédeni a veszélybe sodort ipar és a hazai kkv-k támogatásán keresztül – írják.

A kormány az ipar fellendítése érdekében a száz új gyár programot 150-re bővítette, amely így több mint tízezermilliárd forint értékű beruházást érinthet. Emellett a Demján Sándor-program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal is erősítve a magyarországi ipart.