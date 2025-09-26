Szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát

Fájdalmas bilincselésről és embertelen bánásmódról panaszkodott a pénteki tárgyalásán Maja Trux Ravi, aki az ügyvédje kérésére számolt be a vele történtekről.

A szélsőbaloldali embervadászat miatt megvádolt aktivista még el is sírta magát, amikor előadta a tárgyalásán börtönben átélteket.

A magát nembináriskét definiáló antifa hosszasan beszélt arról, hogy a látogatófogadás után a börtön dolgozói át akarták vizsgálni, és meztelenre kellett vetkőznie, és ez igencsak megalázó volt számára.

Szándékosan provokált az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát?

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága még kedden kiadott egy közleményt, amelyben, bár nem nevezik meg a fogvatartottat, vélhetően Maja Trux Raviról van szó. A BVOP közlése szerint egy német állampolgárságú férfi ellenszegült a felügyeletnek, mint fogalmaztak:

Széles mosolyából, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyelőket.

A bv. beszámolójából kiderül, hogy az antifa látogatót fogadott szeptember 23-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében, amelyet követően – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében – a felügyelet angolul, később anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak.

A szélsőbaloldali aktivista viszont megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült.

Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő

– olvasható a BVOP oldalán, kiemelve, hogy az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.

A közleményben arról is írtak: „Az ellenszegülés megszüntetése érdekében munkatársak testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg.”