  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát
Maja Trux Raviantifabörtönőr

Szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát

Széles mosollyal az arcán ellenszegült az embervadászat miatt megvádolt aktivista.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 10:24
Fájdalmas bilincselésről és embertelen bánásmódról panaszkodott a pénteki tárgyalásán Maja Trux Ravi, aki az ügyvédje kérésére számolt be a vele történtekről. 

A szélsőbaloldali embervadászat miatt megvádolt aktivista még el is sírta magát, amikor előadta a tárgyalásán börtönben átélteket.

A magát nembináriskét definiáló antifa hosszasan beszélt arról, hogy a látogatófogadás után a börtön dolgozói át akarták vizsgálni, és meztelenre kellett vetkőznie, és ez igencsak megalázó volt számára.

 

Szándékosan provokált az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát?

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága még kedden kiadott egy közleményt, amelyben, bár nem nevezik meg a fogvatartottat, vélhetően Maja Trux Raviról van szó. A BVOP közlése szerint egy német állampolgárságú férfi ellenszegült a felügyeletnek, mint fogalmaztak:

Széles mosolyából, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyelőket.

A bv. beszámolójából kiderül, hogy az antifa látogatót fogadott szeptember 23-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében, amelyet követően – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében – a felügyelet angolul, később anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak.

A szélsőbaloldali aktivista viszont megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült. 

Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő

– olvasható a BVOP oldalán, kiemelve, hogy az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.

A közleményben arról is írtak:  „Az ellenszegülés megszüntetése érdekében munkatársak testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg.”

A fogvatartottal szemben fegyelmi eljárást indított a büntetés-végrehajtási intézet és az eseményről a törvényességi felügyeletet ellátó bv. ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket tájékoztatták.

Miért fontos a rendszeres biztonsági ellenőrzés?

A bv. tájékoztatása szerint a biztonsági ellenőrzés egy rendszeresen alkalmazott intézkedés a börtönökben, célja a büntetés-végrehajtási intézet biztonságának fenntartása:

  • tiltott tárgyak felkutatása,
  •  rendkívüli események megelőzése,
  • valamint a fogvatartás rendjét vagy biztonságát veszélyeztető cselekmények megakadályozása.

Leszögezték, az intézkedés során mindig biztosított, hogy a fogvatartottat ne érje megalázó bánásmód és az eljárás során azonos nemű személy végezze a szükséges átvizsgálást.

 

Antifa-módszer: nem először hazudott a bíróságon 

Maja Trux Ravi nem először sírta el magát a bíróságon, korábban amiatt akarta elhalasztani a tárgyalását, mert legyengülve érezte magát. Azt állította, éhségsztrájkba kezdett, ám ekkor Sós József bíró felolvasott egy levelet, amit a büntetés-végrehajtás küldött a törvényszéknek. Ebben az állt,

 börtönkosztot valóban nem ette meg, de a büfében bevásárolt csokiból, mogyoróból, zöldségekből és még gyümölcsleveket is vett. 

Pechére az orvosi vizsgálat is azt bizonyította, nincs rossz bőrben az aktivista, így nyugodtan részt vehet a saját tárgyalásán.

 

Magyarország is terrorszervezetnek nyilvánítja az Antifa-mozgalmat

Közösségi oldalán jelentkezett péntek reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésében arról írt, hogy a kormány hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-szervezeteket, akikre ígérete szerint a törvény teljes szigorával csapnak le.

A kormányfő közölte, meglátása szerint a gyűlölet világszerte „újra beette magát a politikába,” és a nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak. 

„Magyarország sokáig a béke szigete volt. Most viszont a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg. Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét” – fogalmazott a miniszterelnök.


Borítókép: Maja Ravi Trux (Fotó: Havran Zoltán)


