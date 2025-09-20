Majka még mindig nem érti, mi baj + videó

Ez egy performansz. Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz. Egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét lőtték le egy nem létező pisztollyal, és nem halt meg! És emiatt, ugye, én kénytelen vagyok magyarázkodni– mondta Majka a Viasat3 műsorának előzetesében, amit az Index szemlézett.

Arra a kérdésre, hogy ez mennyire viselte őt meg, Majka úgy felelt, nem annyira. „Nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy hogy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy azért ez nem hiányzott”.

A repper – túl Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer világszerte medöbbenést kiváltó nyilvános meggyilkolása után – továbbra is a politikát hibáztatja a történtekért, mert az szerinte „mindent felnagyít”, de továbbra sem kért bocsánatot a botrányos eset miatt, inkébb értetlenkedik, széttárva a kezét.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Majka a Campus fesztiválon a miniszterelnök fejbe lövését imitálta a színpadon.

Majka perforamansza – ahogy Azahriah részéről a kormánypárti szavazók véglényezése, Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról való színpadi fantáziálása –óriási vihart kavart, de nem mindenkinél. A baloldali liberális értelmiségiek, akik amúgy társadalmilag hiperérzékenyek csöndben lapítanak azóta is, vagy arról értekeznek, hogy a művészi önkifejezésbe ez is belefér. Mások mellet Koncz Zsuzsa, Geszti Péter és Gálvölgyi János szerint is rendben lehet, amit Majka művelt. Azonban, ha ez egy baloldali politikussal történt volna, már hosszú cikkek sorában ítélték volna el a komplett ellenzéki sajtóban.