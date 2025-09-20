Majkaminiszterelnökpolitika

Majka még mindig nem érti, mi baj + videó

A rappert nem viselték meg a kritikák, továbbra is a politikát hibáztatja, hogy elítélik a miniszterelnök kivégzéséről szóló színpadi produkcióját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 13:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez egy performansz. Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz. Egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét lőtték le egy nem létező pisztollyal, és nem halt meg! És emiatt, ugye, én kénytelen vagyok magyarázkodni– mondta Majka a Viasat3 műsorának előzetesében, amit az Index szemlézett.

Arra a kérdésre, hogy ez mennyire viselte őt meg, Majka úgy felelt, nem annyira. „Nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy hogy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy azért ez nem hiányzott”.

A repper – túl Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer világszerte medöbbenést kiváltó nyilvános meggyilkolása után –  továbbra is a politikát hibáztatja a történtekért, mert az szerinte „mindent felnagyít”, de továbbra sem kért bocsánatot a botrányos eset miatt, inkébb értetlenkedik, széttárva a kezét.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Majka a Campus fesztiválon a miniszterelnök fejbe lövését imitálta a színpadon. 

Majka perforamansza – ahogy Azahriah részéről a kormánypárti szavazók véglényezése, Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról való színpadi fantáziálása –óriási vihart kavart, de nem mindenkinél. A baloldali liberális értelmiségiek, akik amúgy társadalmilag hiperérzékenyek csöndben lapítanak azóta is, vagy arról értekeznek, hogy a művészi önkifejezésbe ez is belefér. Mások mellet Koncz Zsuzsa, Geszti Péter és Gálvölgyi János szerint is rendben lehet, amit Majka művelt. Azonban, ha ez egy baloldali politikussal történt volna, már hosszú cikkek sorában ítélték volna el a komplett ellenzéki sajtóban.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu