Maruzsa Zoltán: Gyermek éhesen nem maradhat

Szendvicseket kaptak.

2025. 09. 05.
Gyermek éhesen nem maradhat – jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Balmazújvárosban a helyi általános iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében tartott sajtótájékoztatón pénteken. Maruzsa Zoltán ezt azután mondta, miután kiderült, hogy az új tanévben a helyi önkormányzat nem tett eleget alapvető feladatának, a közétkeztetés ellátásának, így a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek étkeztetés nélkül maradtak.

A hajdúböszörményi tankerület közvetítésével, 895 szendvicset adtak péntek délben a közétkeztetésben résztvevő gyermekeknek. Az államtitkár emlékeztetett, hogy az ellátás önkormányzati feladat, ám az ellenzék – a Közösen Balmazújvárosért Egyesület hat tagja – a testületi ülésen való távolmaradásával bojkottálta a döntést.

A pénteken összehívott újabb testületi ülés már határozatképes volt, így felelősségteljes döntést hoztak, ám a szerződéskötési moratórium miatt ez még nem végleges, csupán átmeneti intézkedés, ami alatt a tankerület szeptember 8-tól biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodákban, bölcsődékben, általános iskolákban, illetve a szociális étkeztetésben résztvevőknek.

