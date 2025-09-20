medveMiskolcPereces

Medveveszély Miskolcon, az alpolgármester óvatosságra int

Egy állat megpróbált bemenni egy házhoz, kaparta az ajtót, sőt az ablakon is benézett a helyiek beszámolói szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 21:55
Illusztráció Fotó: Arnaoutis Christos Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miskolcon ismét felmerült a medve jelenlétének gyanúja, ezúttal Pereces városrészben – írta a Hirado.hu

European brown bear (Ursus arctos arctos) young animal in the forest, Notranjska region, Dinaric Alps, Slovenia
Fotó: Vaclav Sebek / Shutterstock

 A helyiek arról számoltak be, hogy egy állat megpróbált bemenni egy házhoz, kaparta az ajtót, sőt az ablakon is benézett. Bár hivatalosan még nem erősítették meg, hogy valóban medvéről van szó, az önkormányzat szakemberekkel, köztük a Bükki Nemzeti Park munkatársaival egyeztet. Egyelőre azonban nem találtak egyértelmű nyomokat a térségben.

Hollósy András alpolgármester fokozott óvatosságra intette a lakosságot. Különösen a kerttulajdonosokat figyelmeztették, hogy figyeljenek a gyümölcsökre és a hulladékra, amelyek vonzhatják az állatokat. A lakosokat arra kérték, hogy sötétedés után legyenek körültekintőek, és ha bárki medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón vagy az önkormányzati rendészeten keresztül.

A szakemberek szerint az állatok megjelenését a környezeti tényezők is elősegítik: a bőséges táplálékforrás, például a lehullott gyümölcsök és a település közelsége. Mindemellett az élőhelyi változások miatt a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi lakóterületeket.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu