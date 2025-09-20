Medveveszély Miskolcon, az alpolgármester óvatosságra int

Miskolcon ismét felmerült a medve jelenlétének gyanúja, ezúttal Pereces városrészben – írta a Hirado.hu

Fotó: Vaclav Sebek / Shutterstock

A helyiek arról számoltak be, hogy egy állat megpróbált bemenni egy házhoz, kaparta az ajtót, sőt az ablakon is benézett. Bár hivatalosan még nem erősítették meg, hogy valóban medvéről van szó, az önkormányzat szakemberekkel, köztük a Bükki Nemzeti Park munkatársaival egyeztet. Egyelőre azonban nem találtak egyértelmű nyomokat a térségben.

Hollósy András alpolgármester fokozott óvatosságra intette a lakosságot. Különösen a kerttulajdonosokat figyelmeztették, hogy figyeljenek a gyümölcsökre és a hulladékra, amelyek vonzhatják az állatokat. A lakosokat arra kérték, hogy sötétedés után legyenek körültekintőek, és ha bárki medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón vagy az önkormányzati rendészeten keresztül.

A szakemberek szerint az állatok megjelenését a környezeti tényezők is elősegítik: a bőséges táplálékforrás, például a lehullott gyümölcsök és a település közelsége. Mindemellett az élőhelyi változások miatt a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi lakóterületeket.