Hatalmas ovációval fogadták Orbán Viktort + videó

Hatalmas ovációval, állva várta a digitális polgári körök első offline találkozójának közönsége a nap legfontosabb felszólalását: Orbán Viktor miniszterelnök az Edda Művek A kör című szerzeményének dallamára, vastaps közepette állt színpadra.

Orbán Viktor a digitális polgári körök rendezvényén (Forrás: YouTube)

Az ezt bemutató kisvideót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztotta meg a közösségi médiában:

Mint ahogyan beszámoltunk róla, Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában bejelentette, hogy október 23-ra békemenetet szerveznek. A miniszterelnök hangsúlyozta: elutasítják azt az utat, amit Brüsszel ajánl, ha jövő tavasszal arra lép az ország, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, az ország béketörekvései és jövője is zsákutcába kerül. A kormányfő leszögezte a digitális térben is megvédik a hazát és a szabadságot, ez Magyarország digitális végvári rendszere.