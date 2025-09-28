Megállíthatatlanul folytatódik a lehűlés, de olykor még kisüthet a nap vasárnap is

Vasárnap folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk – írja a HungaroMet.

Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt.

Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

A koponyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a mai napon számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.