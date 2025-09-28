  • Magyar Nemzet
Megállíthatatlanul folytatódik a lehűlés, de olykor még kisüthet a nap vasárnap is

Az északkeleti tájakon biztos nem lesz szükség esernyőre, máshol egy-egy zápor előfordulhat.

2025. 09. 28. 7:27
Vasárnap folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk – írja a HungaroMet. 

Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. 

Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. 

A koponyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a mai napon számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.


Borítókép: illusztráció (Pexels)

