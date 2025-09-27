Tokaj ősszel – kis szeptemberi helyzetjelentés

Néha van úgy az ember, hogy egy utazás során minden a lehető legjobban alakul. A társaság, a látni és kóstolni valók és még az időjárás is a szebbik oldalát mutatja. Pont egy ilyen remek hétvégét tölthettünk Tokajban borbarátainkkal. Ha nem veszik tolakodásnak, személyes élményeimet gyűjtöttem egy kisebb csokorba. A hosszabb beszámoló majd a Borkalauz következő kiadásában várható.

Lenkey Géza – Őt többnyire az igazi bor-ínyencek régóta ismerik. Mád ismert és kissé háttérben lévő dűlőiben termeszti a szőlőt. A Holdvölgy, Úrágya, Betsek-Korposd, Vilmány, Hegyfarok, Középhegy, Kishegy – 2015 óta kizárólag biológiai úton művelt területek. Ezeknek a boroknak idő kell. A hordóban is, palackban és a pohárban is. Ennek a türelemnek mindkét oldalon megvan az eredménye. A fogyasztó kiváló és hallatlanul egyedi, de ízig-vérig tokaji borokat kap a poharába, a termelő pedig elkötelezett és hű fogyasztókat. Ugyanis, ha valaki rákap ezeknek a boroknak a zseniális egyediségére, nem igen akar tőlük megszabadulni. És ez vélhetően így van rendjén. Nagy öröm számomra, hogy Jancis Robinson Lenkey borokról írt jegyzeteit Géza megosztja a nagyközönséggel is. Olvashatók a Facebookon vagy eredetiben a jansicrobinson.com oldalon.

Második állomásunk Tállyán volt, Homoky Dorka csábító kertjében úsztunk a kora-őszi napsütésben. Dorka borai sem az uniformizáltságról szólnak. Kedves, igen tudatos és kifinomult, ugyanakkor némi bohóságot sem nélkülöző borait régóta kedveljük. Borain részben a természetesség, részben a lezser elegancia hagyja a legmélyebb nyomokat. Tiszteli a hagyományokat és nyitott az újdonságok iránt. Feszegeti a tokaji határokat, szokták mondani bár én úgy érzem, töredékét sem használtuk még ki annak, amit a borvidék adni tud.

Sem érlelhetőségben, sem szőlőfajtákban, sem stílusban. Dorkánál a hagyományos tállyai dűlők remek szárazborai mellett narancsbort, sillert és sör-bor kombót is kóstolhatunk. Ez utóbbi most inkább sörös arcát mutatta, de remek savai visszarántották ízlelőbimbóinkat a borvidékre. BINO néven találjuk meg, ha valakit érdekel a zabból erjesztett izgalmas nyári huncutság. Aki a klasszikus borokat keresi, érdemes koncentrálnia a Hetény, Sas alja, Bártfai dűlők boraira.