Böröcz LászlóI. kerületBudavári Önkormányzat

Jóval több a rendőr és a közterület-fenntartó az I. kerületben, már érzékelhetők az eredmények

A hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések száma négyszeresére, a kutyások ellenőrzései pedig csaknem ötszörösére emelkedtek – számolt be az eredményekről Böröcz László, az I. kerület polgármestere, miután a Budavári Önkormányzat megerősítette a rendvédelmi intézkedéseit.

Nagy Orsolya
2025. 09. 22. 14:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az elmúlt egy évben határozott lépéseket tettünk a közbiztonság erősítése érdekében az I. kerületben” – írta közösségi oldalán Böröcz László (Fidesz), az I. kerület polgármestere. 

Budapest, 2025. augusztus 17. Böröcz László, az I. kerület polgármestere (Fidesz-KDNP) beszédet mond a Mesterségek ünnepe megnyitóján a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Böröcz László polgármester Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztõség

Mint írta:

a közterület-felügyelők számát megduplázták, így ma már kétszer annyi felügyelő dolgozik azon, hogy a szabályokat betartassák és a rendet megőrizzék a budavári kerületben.

„A rendőrséggel szoros együttműködésben rendszeres és összehangolt járőrözéseket indítottunk, így gyorsabban és hatékonyabban tudunk fellépni a problémás helyzetekben” – hangsúlyozta Böröcz László, aki fontos lépésként említette a térfigyelő kamerák beszerzését is. Ezek az eszközök nemcsak a bűncselekmények megelőzésében segítenek, hanem abban is, hogy ha rendbontás történik, pontosabb információkkal, hatékonyabban reagálhassanak. 

A kamerarendszer bővítése hosszú távon is hozzájárul ahhoz, hogy a közbiztonság erősödjön a kerületben.

„Az intézkedések eredménye már most látható: idén augusztusig jóval több ellenőrzést végeztünk, mint a tavalyi év azonos időszakában. A hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések száma négyszeresére, a kutyások ellenőrzései pedig csaknem ötszörösére emelkedtek” – számolt be az eredményekről a fideszes polgármester. Emlékezetes: 

Böröcz László egyik polgármesteri ígéretei között volt, hogy a hanyatló közbiztonságot rendbe teszi és dolgozni fog a kerületi hajléktalanproblémán is.

Megduplázták a rendvédelmi kollégák létszámát az I. kerületben (Forrás: Facebook) 

„Hiszem, hogy a közbiztonság nem pusztán számokban mérhető. Ez az alapja annak, hogy Budavár élhető és nyugodt otthon lehessen mindannyiunk számára. Ezért továbbra is következetesen és határozottan lépünk fel minden olyan helyzetben, ahol szükség van rá” – húzta alá a polgármester.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Közterület-felügyelők az I. kerületben (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu