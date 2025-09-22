Jóval több a rendőr és a közterület-fenntartó az I. kerületben, már érzékelhetők az eredmények

„Az elmúlt egy évben határozott lépéseket tettünk a közbiztonság erősítése érdekében az I. kerületben” – írta közösségi oldalán Böröcz László (Fidesz), az I. kerület polgármestere.

Böröcz László polgármester Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztõség

Mint írta:

a közterület-felügyelők számát megduplázták, így ma már kétszer annyi felügyelő dolgozik azon, hogy a szabályokat betartassák és a rendet megőrizzék a budavári kerületben.

„A rendőrséggel szoros együttműködésben rendszeres és összehangolt járőrözéseket indítottunk, így gyorsabban és hatékonyabban tudunk fellépni a problémás helyzetekben” – hangsúlyozta Böröcz László, aki fontos lépésként említette a térfigyelő kamerák beszerzését is. Ezek az eszközök nemcsak a bűncselekmények megelőzésében segítenek, hanem abban is, hogy ha rendbontás történik, pontosabb információkkal, hatékonyabban reagálhassanak.

A kamerarendszer bővítése hosszú távon is hozzájárul ahhoz, hogy a közbiztonság erősödjön a kerületben.

„Az intézkedések eredménye már most látható: idén augusztusig jóval több ellenőrzést végeztünk, mint a tavalyi év azonos időszakában. A hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések száma négyszeresére, a kutyások ellenőrzései pedig csaknem ötszörösére emelkedtek” – számolt be az eredményekről a fideszes polgármester. Emlékezetes:

Böröcz László egyik polgármesteri ígéretei között volt, hogy a hanyatló közbiztonságot rendbe teszi és dolgozni fog a kerületi hajléktalanproblémán is.

Megduplázták a rendvédelmi kollégák létszámát az I. kerületben (Forrás: Facebook)

„Hiszem, hogy a közbiztonság nem pusztán számokban mérhető. Ez az alapja annak, hogy Budavár élhető és nyugodt otthon lehessen mindannyiunk számára. Ezért továbbra is következetesen és határozottan lépünk fel minden olyan helyzetben, ahol szükség van rá” – húzta alá a polgármester.