Meglepő helyen bukkant fel Varga Judit

Az AmCham Hungary éves fórumán vett részt a napokban Varga Judit. Ez Robert Palladino amerikai ügyvivő X-re feltöltött bejegyzéséből derült ki. A találkozón részt vett Takács Szabolcs Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete is.
Palladino megköszönte a meghívást, és arról írt, hogy az amerikai–magyar partnerség erős, de még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére.
A volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje téma a közéletben. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.