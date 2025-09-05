Meglepő helyen bukkant fel Varga Judit

Az AmCham Hungary éves fórumán vett részt a napokban Varga Judit. Ez Robert Palladino amerikai ügyvivő X-re feltöltött bejegyzéséből derült ki. A találkozón részt vett Takács Szabolcs Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete is.

Thanks to @AmChamHungary for hosting @_SzabolcsTakacs and me at today’s Business Forum. 🇺🇸🤝🇭🇺 Our partnership is strong—and there’s still plenty of room for new trade, energy, and innovation ties. pic.twitter.com/FhJQ5N9nhh — Chargé d'Affaires Robert Palladino (@USAmbHungary) September 4, 2025

Palladino megköszönte a meghívást, és arról írt, hogy az amerikai–magyar partnerség erős, de még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére.

A volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje téma a közéletben. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.