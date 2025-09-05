Amerikai Kereskedelmi KamaraRobert PalladinoVarga Juditnak

Meglepő helyen bukkant fel Varga Judit

Egyre többször pedzegetik a volt miniszter visszatérését a közéletbe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 20:38
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az AmCham Hungary éves fórumán vett részt a napokban Varga Judit. Ez Robert Palladino amerikai ügyvivő X-re feltöltött bejegyzéséből derült ki. A találkozón részt vett Takács Szabolcs Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete is.

Palladino megköszönte a meghívást, és arról írt, hogy az amerikai–magyar partnerség erős, de még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére.

A volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje téma a közéletben. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert) 

