Magyar Posta Zrtnyíregyháza városlevélfeladás

Megnyitott az első Posta Drive, autóból is lehetséges a postai ügyintézés

Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta Zrt. az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból kiszállás nélkül is intézhetik a postai ügyeiket – közölte Magyar Posta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 16. 16:23
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új postapartnerség a Start Nonprofit Kft. működtetésében kezdte meg szolgáltatását a Fokos utcában. A teljesen akadálymentesített létesítmény különlegessége, hogy 

az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból.

Fejlesztések a Magyar Postánál. Forrás: Magyar Posta Zrt.

A megoldás a mozgáskorlátozott ügyfelek számára jelenthet nagy könnyebbséget, de a szolgáltatás bárkinek elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit. Az épület másik különlegessége az abban kialakított indukciós hurokrendszer, a speciális elektronikus eszköz a hallókészüléket viselő ügyfeleknek biztosít tiszta hangátvitelt az ügyintézés során.

Az előrejelzés szerint naponta átlagosan közel háromszáz ügyfelet szolgálnak majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.

A fejlesztés illeszkedik a Magyar Posta 2023-ban elindított új programjába, amelynek keretében hosszú távú partneri együttműködéssel bővíti szolgáltatási hálózatát. Az új nyíregyházi partnerséggel együtt országosan jelenleg 867 postapartnerség működik, amelyek közül több mint 640 az új partneri konstrukcióban jött létre – közölte a társaság.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu