Megnyitott az első Posta Drive, autóból is lehetséges a postai ügyintézés

Az új postapartnerség a Start Nonprofit Kft. működtetésében kezdte meg szolgáltatását a Fokos utcában. A teljesen akadálymentesített létesítmény különlegessége, hogy

az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból.

Fejlesztések a Magyar Postánál. Forrás: Magyar Posta Zrt.

A megoldás a mozgáskorlátozott ügyfelek számára jelenthet nagy könnyebbséget, de a szolgáltatás bárkinek elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit. Az épület másik különlegessége az abban kialakított indukciós hurokrendszer, a speciális elektronikus eszköz a hallókészüléket viselő ügyfeleknek biztosít tiszta hangátvitelt az ügyintézés során.

Az előrejelzés szerint naponta átlagosan közel háromszáz ügyfelet szolgálnak majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.

A fejlesztés illeszkedik a Magyar Posta 2023-ban elindított új programjába, amelynek keretében hosszú távú partneri együttműködéssel bővíti szolgáltatási hálózatát. Az új nyíregyházi partnerséggel együtt országosan jelenleg 867 postapartnerség működik, amelyek közül több mint 640 az új partneri konstrukcióban jött létre – közölte a társaság.