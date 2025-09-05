Megtámadtak egy buszsofőrt Budapesten

Rendkívüli

2025. 09. 05. 12:48
volán, támadás, busz
Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt
Egy dühöngő taxisofőr megtámadott egy buszsofőrt a Keleti pályaudvarnál – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy egyre több támadás éri – akár verbálisan, akár fizikailag – a MÁV-csoport szolgálatot teljesítő munkatársait, aminek megálljt kell parancsolni. 

Esztergom, 2021. június 16. A Volánbusz Zrt. új MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós autóbuszai a járművek esztergomi bemutatóján 2021. június 16-án. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát

– hangsúlyozta Hegyi Zsolt. Majd ismertette: az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a vezetőnek és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen továbbállt: mentőt a következő autóbusz sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezetőhöz – tette hozzá.

A MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen

– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. Hegyi Zsolt a megtámadott sofőrnek gyors és teljes felépülést kívánt, a feltartott utasoktól pedig elnézést kért. Emellett a közlekedés résztvevőitől azt kérte, hogy a közösségi közlekedésben dolgozókkal működjenek együtt, hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap mint nap.


Borítókép: A támadás helyíne (Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt)

