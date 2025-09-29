Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

  • Megtudta az albán férfi, hogy kokainnal teli konténer érkezik Magyarországra, azonnal intézkedett
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 35 éves férfival szemben, aki banánszállító konténerbe rejtett kokaintömböket akart megszerezni.

Forrás: MTI2025. 09. 29. 13:26
illusztráció Forrás: Magyarország Ügyészsége
A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy az albán állampolgár férfi tudomással bírt arról, hogy 2023. november 10-én egy olyan konténer érkezik egy XXI. kerületi kikötői telephelyre, amelyben jelentős mennyiségű kokaint rejtettek el.

A tömbösített kábítószert a kereskedők Ecuadorból fuvaroztatták hajón és vasúton Magyarországra egy banánszállítmányt tartalmazó konténer padlószerkezetében.

A vádlott másnap két, eddig ismeretlenül maradt társával símaszkban a telephelyen tárolt üres konténerhez ment. A magukkal vitt szerszámokkal megbontották a konténer padlózatát, hogy hozzáférjenek a kábítószerhez. Ekkor azonban tetten érte őket a telep biztonsági őre, akit meglátva az elkövetők a szerszámokat és táskákat hátrahagyva elmenekültek.

A konténer padlószerkezetében elrejtett, közel 155 kilogrammnyi kokaint ezt követően megtalálták, majd a rendőrség lefoglalta – tették hozzá.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntettének kísérletével vádolta meg. Vele szemben fegyházbüntetést, annak végrehajtását követően pedig végleges hatályú kiutasítást indítványoz az országból.


