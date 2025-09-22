Megvan az időpont, ekkor szentelik újra a veszprémi székesegyházat

Október 5-én szentelik újra a felújított veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházat, s az ősz folyamán a veszprémi várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt; a várnegyed felújításáról szakmai konferenciát is tartanak október elején – közölte az érsekség hétfőn.

Udvardy György veszprémi érsek mutatja a felújítás során feltárt időkapszulában talált 1910. évi templom-felszentelési dokumentum másolatát a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban az új időkapszula elhelyezésének napján

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A főszékesegyház restaurálása, megújítása már 2023-ban lezárult, nemrég azonban az altemplomban zajló munkálatok is befejeződtek, így a teljes épületet megnyitják a hívek és az érdeklődők előtt.

A bazilikát Udvardy György érsek október 5-én, a 15 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében szenteli újra.

A közleményben idézték Udvardy Györgyöt, aki kiemelte: „a Szent Mihály-főszékesegyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszontláthatjuk őseink igyekezetét. Ennek jegyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is: október 5-én lesz, éppúgy, ahogyan 1910-ben, az akkori megújítás, átalakítás után” – mondta a veszprémi érsek.

Októbertől megkezdődik a veszprémi várnegyed elkészült épületeinek ütemezett átadása is. A látogatókat hétvégenként megújult tartalommal várják majd a már jól ismert várséták. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők megtekinthetik a Szent Mihály-főszékesegyházat és annak altemplomát, ahol Padányi Biró Mártonnak, a XVIII. század egyik legnagyobb hatású veszprémi püspökének monumentális, több mint 260 éves síremléke áll.

A várséták során megnyitják az érdeklődők előtt az érseki palota metszet- és portrétermét, szalonjait, valamint a dísztermet, kiemelt alkalmakon az érseki kápolna és a Koller-könyvtár is látogatható lesz.

A vezetett séták érintik majd a XIII. századi, kétszintes Gizella-kápolnát, valamint a várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György-kápolnát, amely az elmúlt időszakban visszanyerte eredeti, liturgikus funkcióját, így keresztelőkápolnaként várja a hívőket és a látogatókat.

A Veszprémi Főegyházmegye Castellum Vagyonkezelő Igazgatósága 1000 év öröksége – a veszprémi várnegyed megújítása I. címmel szakmai konferenciát szervez 2025. október 1-je és 3-a között. Az esemény célja, hogy átfogó képet adjon a várnegyed történeti, építészeti, műszaki, műemléki és funkcionális megújításának folyamatáról, bemutatva a legfontosabb szakmai szempontokat és eredményeket. A konferencián regisztrációt követően bárki részt vehet, regisztrálni ezek az oldalon lehet.