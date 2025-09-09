Orbán ViktorTisza-adóháborúmigrációMagyar Péter

„Melyik utat választjuk?” – fontos üzenet érkezett Orbán Viktortól

A miniszterelnök a Harcosok Klubjába posztolt.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 13:28
„Levelemet megírtam. A címzett Brüsszel, von der Leyen asszony. Felháborító, amit csinálnak. Napi egymillió euróra büntetnek minket azért, mert nemet mondunk a bevándorlásra, és védjük a határt. És ezzel egész Európát védjük!” – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban kedden. A miniszterelnök felidézte, a kormány eddig egymillió illegális határátlépést akadályozott meg, a rendőrök és a határvadászok munkáját pedig elismerés illeti.

„Brüsszel ne büntesse a magyarokat, hanem köszönje meg a határvédelmet, és fizesse ki a számlát” – közölte, megjegyezve, hogy ha nem is az egészet, legalább a számla egy részét állhatná Brüsszel. 

Brüsszel vagy Magyarország, melyik utat választjuk?

– tette fel a kérdést.

„Ha Brüsszelhez igazodunk, ahogy a Tisza és a DK akarja, jön a többkulcsos adó, a rezsicsökkentésnek és a 13. havi nyugdíjnak vége, a családtámogatásokat felszámolják. A nyertesek a multik, a bankok és az energiacégek lesznek. A Tisza gazdasági főnöke egy bankár, aki külföldről kapja a pénzét. Kinek az érdekét szolgálná egy ilyen ember? Mi a magyar utat választjuk. Munkaalapú állam, nemzeti gazdaságpolitika, adócsökkentés, családtámogatás, Otthon start, nincs migráció és nincs háború – sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a napi teendőkről is említést tett, mint fogalmazott, elárulta, épp a kormányülésre készül.

 „Amit mondunk, azt megcsináljuk. A politikában a legfontosabb dolog a bizalom. Ez volt az eddigi győzelmeink kulcsa, és ez lesz 2026-ban is” – szögezte le, majd Magyar Péter ballépéseit is sorra vette.

„A kiskakas beismerte, hogy Tarr Zoltán igazat mondott a Tisza-adó bevezetéséről” – mutatott rá, majd a vallomásáról készült felvételt is közzétette.

„Aki átveri a szavazókat, azt megbüntetik, az elporlad. Annak csak a kakaskodás marad. Az meg kevés lesz. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – buzdított a kormányfő, aki végezetül egy kis sporttal zárta gondolatait:

Este magyar–portugál. Ria, ria, Hungária!

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

