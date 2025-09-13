Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Menczer Tamásfeljelentésfenyegetéséletveszélyes

Emberölés előkészülete miatt indulhat eljárás Menczer Tamás fenyegetője ellen

Az előkészület is büntetendő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:33
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Fotó: Vajda János Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy magánszemély tett bejelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, mert valaki életveszélyesen megfenyegette Menczer Tamást. A bejelentő, Tényi István felhívta az ügyészség figyelmét arra, hogy a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról számolt be: szombaton Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborába tartott, amikor életveszélyesen megfenyegették. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leírta, hogy megálltak egy kávéra. Egy férfi utánaszólt, megkérdezte tőle:

Maga még él?

Menczer Tamás válaszolt, hogy igen, majd visszakérdezett: „Miért, zavarja?”

Azt a választ kapta, hogy „Majd meglátjuk.” Ugyanezt a választ kapta akkor is, amikor megjegyezte, hogy az életéről talán nem a férfi dönt. 

Menczer Tamás mindezt úgy kommentálta: 

Charlie Kirk meggyilkolása után két nappal… Tegnap Lázár János, ma én

Hozzátette: épül a tiszás szeretetország.

Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De soha nem kívánom a halálát!

– írta végül Menczer Tamás.

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az Országgyűlés tagja elleni gyűlöletkeltés (gyilkosságra utalás), nemcsak egy ember, hanem a jogállam, a demokratikus rendszer és a szabadság elleni támadást is jelent. A bejelentő emlékeztetett, hogy 

az elmúlt időszakban a gyűlölködő megnyilvánulások száma nem csökkent, hanem nőtt.

„Mindannyian együtt kell nemet mondjuk mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy gyilkossággal, erőszakkal, nem pedig demokratikus eszközökkel lehet döntéseket hozni. A demokráciát meg kell védeni, az emberi élet pedig sérthetetlen. Mások életének, testi épségének, méltóságának, jogainak, védelme, önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. A véleménynyilvánítási szabadsággal összefüggésben ismert és elfogadott az az álláspont, hogy bár az alaptörvény a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, de a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem tud hozzájárulni a demokratikus akaratképzéshez” – olvasható a lapunkhoz eljuttatott dokumentumban.

A szándékos bűncselekmény megvalósulásának három szakaszát különíti el egymástól a magyar büntetőjogi szabályozás: de a lényeg ebben az esetben, hogy az előkészület is büntetendő cselekmény.

Menczer Tamás fenyegetője esetében tehát felmerülhet az emberölésre készülés gyanúja.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Vajda János) 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu