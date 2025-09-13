Emberölés előkészülete miatt indulhat eljárás Menczer Tamás fenyegetője ellen

Egy magánszemély tett bejelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, mert valaki életveszélyesen megfenyegette Menczer Tamást. A bejelentő, Tényi István felhívta az ügyészség figyelmét arra, hogy a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról számolt be: szombaton Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborába tartott, amikor életveszélyesen megfenyegették.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leírta, hogy megálltak egy kávéra. Egy férfi utánaszólt, megkérdezte tőle:

Maga még él?

Menczer Tamás válaszolt, hogy igen, majd visszakérdezett: „Miért, zavarja?”

Azt a választ kapta, hogy „Majd meglátjuk.” Ugyanezt a választ kapta akkor is, amikor megjegyezte, hogy az életéről talán nem a férfi dönt.

Menczer Tamás mindezt úgy kommentálta:

Charlie Kirk meggyilkolása után két nappal… Tegnap Lázár János, ma én

Hozzátette: épül a tiszás szeretetország.

Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De soha nem kívánom a halálát!

– írta végül Menczer Tamás.

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az Országgyűlés tagja elleni gyűlöletkeltés (gyilkosságra utalás), nemcsak egy ember, hanem a jogállam, a demokratikus rendszer és a szabadság elleni támadást is jelent. A bejelentő emlékeztetett, hogy

az elmúlt időszakban a gyűlölködő megnyilvánulások száma nem csökkent, hanem nőtt.

„Mindannyian együtt kell nemet mondjuk mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy gyilkossággal, erőszakkal, nem pedig demokratikus eszközökkel lehet döntéseket hozni. A demokráciát meg kell védeni, az emberi élet pedig sérthetetlen. Mások életének, testi épségének, méltóságának, jogainak, védelme, önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. A véleménynyilvánítási szabadsággal összefüggésben ismert és elfogadott az az álláspont, hogy bár az alaptörvény a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, de a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem tud hozzájárulni a demokratikus akaratképzéshez” – olvasható a lapunkhoz eljuttatott dokumentumban.