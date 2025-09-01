Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Menczer Tamás: Akinek nem jutott budai villa, annak indul az Otthon start

Menczer Tamás nem kíméli a Tisza Párt elnökét

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:32
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szeptember 1., indulunk – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója újfent odaszúrt Magyra Péternek, aki saját bevallása szerint nyolcévesen jutott egy gellérthegyi ingatlanhoz.

 – Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, mint Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól

 – fogalmazott Manczer Tamás, aki nem először von párhuzamot az elsején induló lakásvásárlási program és a Tisza elnökének villája között.

Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, nyolc-tíz éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. Tizennyolc éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást

– idézte fel a Tisza Párt elnöke nemrégiben egy interjúban gyerekkori történetét, szavaiból pedig kiderült, később ezt az ingatlant adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni, az egyetem szomszédságába.

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

