Menczer Tamás: Akinek nem jutott budai villa, annak indul az Otthon start

Szeptember 1., indulunk – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója újfent odaszúrt Magyra Péternek, aki saját bevallása szerint nyolcévesen jutott egy gellérthegyi ingatlanhoz.

– Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, mint Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól

– fogalmazott Manczer Tamás, aki nem először von párhuzamot az elsején induló lakásvásárlási program és a Tisza elnökének villája között.

Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, nyolc-tíz éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. Tizennyolc éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást

– idézte fel a Tisza Párt elnöke nemrégiben egy interjúban gyerekkori történetét, szavaiból pedig kiderült, később ezt az ingatlant adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni, az egyetem szomszédságába.