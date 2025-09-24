Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Menczer TamáskartonpapírTisza-adóposzt

Menczer Tamás: Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz

A Tisza Párt elnökének üzent közösségi oldalán Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:11
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közösségi oldalán üzent Magyar Péternek Menczer Tamás. 

Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére.
De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük.
 

Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik.


Mert te egy fogott ember vagy. Neked fogják.
Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították.
 

Egyébként igazán elárulhatnád, hogy hol dobtad az ellopott telefont a Dunába.

De legalább annyit elmondhatnál, hogy amikor a kidobó bácsi olyan erotikusan átölelte a nyakadat, az fájt?
Gondolom, fájt.
Hát, ezek a kidobók már csak ilyenek.
Még valami, Peti!
Mi van a Tarr-ral?
 

Csak mert tegnap közölte, hogy a nyilatkozatát a Tisza-adóról a mesterséges intelligencia találta ki.

Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…
Jó, a Tarr nem olyan rutinos hazudozó, mint te, ez igaz.
Jut eszembe, gondolkodtál már azon, hogy mi lesz veled április után?
Se család, se politikai karrier…
 

Erről még biztosan beszélned kell Weberrel.

Megértelek.
De a Fekete-Győr Bandi úgyis ráér.
Lesz társaságod.
Addig is állok rendelkezésedre, 

a bábfigurákat és a bolondokat rám bízta a Főnök.

Megjegyzem, a veszélyességi pótlék nem érkezett meg…
Peti, rólam nem is kell kartonfigurát csinálnod, az eredetivel is találkozhatsz.
Csak itt.
Csak most.
Csak neked.


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu