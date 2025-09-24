Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Karsai DávidMagyar PéterékTisza Pártbelvárosában tiszafenyegetés

Magyar Péter embere mérget tenne Semjén Zsolt teájába

Semjén Zsolt megmérgezését vetette fel egy posztjában Magyar Péter egyik meghatározó embere, az első belvárosi Tisza-sziget alapítója. Karsai Dávid a közösségi oldalán azt is írta, hogy szerinte van olyan fogadóiroda, ahol téteket lehet tenni arra, megéri-e a hétvégét a miniszterelnök-helyettes.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 17:46
Újabb döbbenetes megnyilvánulással állt elő a Tisza Párt egyik aktivistája, aki a verbális erőszak legsúlyosabb formáját valósította meg. 

Karsai Dávid, Budapest belvárosában az első Tisza-sziget, a „Pilvax” alapítója, a közösségi oldalán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lehetséges megmérgezéséről és haláláról értekezett gúnyolódva.

„Zsolti bácsinak egy csésze tea rendel… igen-igen, abból a novicsokosból…”

Van olyan fogadóiroda, ahol már megtehetjük a tétjeinket arra, hogy S. Zs. elvtárspajtás megéri-e a hétvégét?”

Az idézett bejegyzés az uszítás egyik legdurvább formája, ami az elmúlt hetek eseményeinek fényében különös felelőtlenség. Ugyanakkor nem az első eset a Tisza Pártban és környékén, korábban is történtek hasonló esetek. A nyár elején Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán osztott meg egy hozzászólást, 

amelyben a „tiszás gyűlöletszekta” megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt és édesanyját is.

A kommentben egy nő a következőket írta: „Ki kell végezni Orbánt az anyjával együtt! A következő születésnapján, remélem én is, a temetésük lesz!” 

Emlékezetes az is, hogy Magyar Péterék kötcsei rendezvényén halálos fenyegetéseket kapott az M1 riportere, Császár Attila.

Mindez azért is rendkívül veszélyes, mert a verbális erőszak, a hergelés következménye lehet a fizikai atrocitás, akár a gyilkosság is. 

Ez történt az Egyesült Államokban, ahol merénylet áldozata lett a keresztény-konzervatív aktivista, Charlie Kirk. 

Visszatérve a miniszterelnök-helyettes megmérgezését felvető bejegyzéshez, azért is veszélyes Karsai Dávid megnyilvánulása a jövőre nézve, mert Magyar Péter egyik kulcsemberéről van szó, információink szerint ő az egyik kiválasztott Budapest belvárosában, aki indul a Tisza Párt képviselő-jelöltségéért.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

